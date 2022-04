Ex gobernador y gabinete deben ser investigados por presunto desvío de recursos…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Esperemos que el tema del juicio político no quede en un acto mediático estelarizado en el Congreso Local para darle largas a lo que la sociedad pide a gritos ¡Justicia! No es justo que cada seis años llegue alguien a endeudar al estado de Colima y feliz y seguro, además de campante se ande paseando, disfrutando, viajando, emprendiendo negocios, otros desarrollando plazas comerciales, unidades habitacionales, casas, locales y que Juan Pueblo, o sea usted y yo, tengamos sobre nuestros hombros el costo de una deuda heredada por gobiernos estatales anteriores y lo que es peor, que digan la deuda de los colimenses, hechas por pésimos gobernantes y ex funcionarios, también es de cada uno de los ciudadanos.

En Noviembre de 2021 en lo más álgido del impago y con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Colima esto decían los titulares informativos: “AMLO ofrece a Colima apoyo para la reforzar seguridad y reestructurar la deuda. El presidente se comprometió con la nueva administración a ayudarla en la reestructuración de su deuda, que asciende a 11,000 millones de pesos y anunció que otros 707 militares llegarán a Manzanillo” pero al día de hoy, tras la entrega- recepción y las auditorías rápidas realizadas a algunas dependencias, se encontró que la deuda se incrementó y así debiera ser, porque en noviembre la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, no tenía el dato financiero exacto.

Hoy muy poco se sabe del rumbo que tomaron tanto el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y los integrantes de su gabinete, lo mismo ocurre con los ex funcionarios que fueron promovidos para ocupar cargos públicos de gran relevancia en el estado de Colima, y qué decir de su tío, quien recibiera fuertes cantidades por conceptos de Comunicación Social, y eso no lo digo yo, está en las cuentas públicas, y mientras castigaron a muchos medios de comunicación y a otros les daban migajas, el poderoso tío del ex gobernador tuvo no sólo el apoyo económico, sino la anuencia de su sobrino para desde su medio, intervenir en temas que eran exclusivamente de carácter ejecutivo, y en ocasiones el tío generaba tal presión a través de calumnias, que lograba la salida de algún secretario o funcionario, tal y como ocurrió con Oscar Javier Hernández Rosas Ex Secretario de Educación.

Con todo respeto, solicito seriedad y que realmente se inicie el juicio político en contra del actual diputado local Carlos García Noriega, para que rinda cuentas como ex secretario de finanzas, pero muy importante es el juicio contra el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que es el principal responsable del “presunto desvío de recursos” y todos los que fueron secretarios en la administración peraltista; muy acentuadamente los que encabezaron dependencias grandes en donde se encontraron anomalías financieras, laborales, y abuso de poder. La Secretaría de Educación, por ejemplo, es el caso clave de una dependencia que maneja recursos financieros y humanos, en los que ha habido declaraciones de anomalías atroces. Es por eso importante que citen a comparecer al ex secretario Jaime Flores Merlo, para que como ex funcionario y dentro del plazo que marca la ley rinda cuentas de la secretaría que encabezó, esto sólo por citar un ejemplo, pero cada ex titular de secretarías o dependencias, deberán ser citados a rendir cuentas. De lo contrario esto será sainete con atolito con el dedo.

Esperemos que los integrantes de la oposición a modo, demuestren su verdadero amor por Colima y no su amor por las siglas y obliguen a que regresen hasta el último centavo o bien que presuntamente se haya malversado; pero también de los diputados de Morena esperamos los colimenses un seguimiento puntual a cada caso, para dejar un precedente de que nunca más ningún gobernante, secretario o funcionario, hará uso indebido de los recursos públicos.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Ayer lunes, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva designó a Ramón Núñez de la Mora como Rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) y se comprometió a trabajar para fortalecer esta institución, pues la educación es prioridad y para quienes formamos parte de la administración estatal, la educación es gran aliada, que nos puede ayudar a atender la problemática económica, de seguridad, salud que afrontamos las y los colimenses.

Esperemos que el nuevo Rector no tenga vínculo alguno con los mismos de siempre, y que tenga a bien limpiar la casa de personas que han utilizado a la universidad como agencia de colocación, que extinga a los misóginos y se distinga por reconocer a los grandes académicos que ahí laboran, pero muy especialmente que sea un líder que lleve a buen rumbo a la Utem, que sea el promotor y gestor para que logre consolidarse como la puerta de acceso al desarrollo del liderazgo de los jóvenes.

REMO: Trascendió que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se adelantó y anticipó la desaparición del INE, de gira por el estado de Sonora, el funcionario tabasqueño estimó que con la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará próximamente a la Cámara de Diputados “se van a ir todas ésas que ahora se llaman autoridades electorales”. Lo importante de este asunto, es que siempre exista un árbitro en el partido, totalmente neutral, para que en nuestro país se tengas elecciones transparentes. Sin embargo en el INE también hay excelentes funcionarios, esperemos que se tome la mejor decisión para bien de la democracia en nuestro país.

REMITO: en redes trasciende que son varios hombres que aspiran a ser delegado de programas federales en el estado de Colima, definitivamente tiene que ser personas leales al proyecto de la gobernadora Indira Vizcaíno y sobre todo al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que la regla sea no haber pertenecido al grupo de los mismos de siempre.