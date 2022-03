Etapa Estatal dio 7 selecciones colimenses a la siguiente fase de Juegos Nacionales Conade 2022

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Colimense del Deporte, celebró este fin de semana la Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Conade 2022, en la que contendieron las selecciones municipales de 7 disciplinas, para conformar las delegaciones que representarán a la entidad en los regionales y macro regionales según su disciplina.

Dentro de los deportes con categorías de acuerdo al peso, sobresalió el taekwondo, que se realizó en el auditorio multifuncional con un importante número de participantes, de los cuales 22 taekwondistas de las categorías 2002-2004, 2005-2007 y 2008-2010 de ambas ramas, conforman la selección colimense que buscará su pase a las competencias finales, en el regional de esa disciplina a realizarse en esta misma entidad.

Por otro lado, el levantamiento de pesas realizado en el gimnasio paralímpico, arrojó un seleccionado de 5 mujeres de las categorías sub 17, 20, 23 y de 11 hombres de las categorías sub 15, 17, 20 y 23, con amplias posibilidades de pasar a las finales y lograr medallas en la subsede de halterofilia en Sonora, dentro de la justa nacional.

El atletismo, que se realizó en la pista de la Unidad Deportiva Morelos, tuvo a 83 atletas compitiendo en 62 pruebas, entre las que destacaron, las de velocidad en 100, 200, 300 y 400 metros planos, así como la marcha de 10 mil y 5 mil metros y el salto de longitud, donde al final se seleccionaron las mejores marcas de ambas ramas para formar la delegación que competirá en el Macro Regional a celebrarse en Tepic, Nayarit, a finales de abril.

Dentro de los deportes de conjunto, en el futbol asociación, realizado en el Estadio Colima, obtuvieron su pase los equipos femeniles, de Colima en la categoría 2007-2006 dirigido por Salvador Ramírez Barreto, y el de Manzanillo en la categoría 2008-2009 bajo el mando de José Rosario Rebolledo; ambos equipos viajarán a Morelia, Michoacán al Macro Regional de futbol.

En el voleibol de sala, obtuvieron los pases a la Macro Regional de Jalisco el municipio de Colima, en la categoría 2006-2005 y 2008-2007 y Manzanillo en la 2004-2003, dentro de la rama femenil; mientras que en la varonil clasificaron los municipios de Colima en la 2006-2007, Armería en la 2004-2005 y Manzanillo en la 2003-2002.

Concerniente al voleibol de playa, el municipio de Manzanillo consiguió 4 pases con los triunfos en las categorías 2001-2002 y 2004-2003 de la rama varonil, y de la femenil en las categorías 2006-2005 y 2004-2003; Armería ganó en varonil 2005-2006 y Colima en la femenil de 2001-2002.

En la disciplina de ciclismo, los pedalistas de las categorías juvenil A, B, C y sub 23, se dieron cita en el carril norte del Tercer Anillo Periférico para llevar a cabo la prueba de ruta, obteniendo su pase 16 varones con cuatro clasificados en cada categoría y 8 mujeres con 2 en la sub 23, 4 en la C, 1 en la juvenil A y 1 en la B; así quedaron las categorías que buscarán su pase a las finales de la justa nacional, en la Macro Regional de Nuevo León. La prueba de ciclismo contra reloj quedó pendiente de realizarse.