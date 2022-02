Esperan burócratas municipales de Colima se inhabilite a ‘Locho’ Morán

*Avanzan denuncias presentadas ante la Fiscalía y Congreso, dice León Alam.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima espera la aplicación de la Ley en el “presunto desvío de recursos económicos” realizado por la administración municipal de Leoncio Morán Sánchez y de encontrarse responsabilidad del ex alcalde y ex candidato a la gubernatura “sea inhabilitado” y se le apliquen las sanciones que amerite.

El secretario general de la burocracia municipal de Colima, Héctor Arturo León Alam, informó que esta organización sindical ha cumplido con la presentación de las denuncias respectivas ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de más de 53 millones de pesos que fueron retenidos a los trabajadores y no fueron enterados al Instituto de Pensiones del Estado de Colima, en perjuicio de los propios trabajadores.

Expresó que ahora las investigaciones sobre “estos ilícitos” se encuentran ya en las esferas legales, tanto en las Fiscalías como en el propio Congreso. “Nosotros hemos cumplido”.

Recordó que desde junio de 2021 se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción, esto por la falta de entrega de retenciones a los trabajadores y la aportación patronal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).

“Presentamos la denuncia correspondiente, nos pidieron las pruebas de lo que estábamos denunciando, ya entregamos las probatorias correspondientes y tenemos entendido que se inició una investigación y ya fue requerido el Ayuntamiento de Colima para ratificar la información que presentamos y con ello hemos avanzado mucho en el Ministerio Público, que está a punto de pasar esas pruebas al juez de control”, expresó.

León Alam indicó que el juez de control dará una determinación de si existe o no una violación al artículo 233 Bis 3 del Código Penal del Estado vigente.

Es de mencionar que este martes, Colima Noticias dio a conocer que la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima presentó oficialmente «una demanda de Juicio Político» en contra del ex alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y contra quienes fueron su tesorero municipal, Armando Zamora González, y la directora de Egresos, Andrea Juárez Cruz, «por el desvío de recursos por más de 53 millones de pesos, durante la gestión administrativa 2018=2021.

La demanda de Juicio Político fue presentada ante la Secretaría General de la Sexagésima Legislatura Local, y remitido a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, para su análisis y aprobación.

Sobre el particular, el dirigente de la burocracia municipal manifestó su confianza de que la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, que preside Ignacio Vizcaíno Ramírez (uno de los ex colaboradores de “Locho Morán”), realice su trabajo con responsabilidad, sin importar su simpatía partidista o de amistad con el ex edil capitalino.

