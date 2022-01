Es urgente que se regule el costo del servicio de grúas en Tecomán: Pedro Valadez

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El representante de la empresa “Gruas Valadez” Pedro Valadez Bejarano exhortó a los integrantes del Cabildo de Tecomán a que resuelvan el tema tanto del servicio, rol de trabajo, como del costo de las grúas.

Sobre los avances a este tema Pedro Valadez, aclara que únicamente le han dicho que lo van “revisar”.



“Queremos que se respete y que no se metan otras grúas en tiempos que no son y también los precios que sean iguales”, reiteró.



Valadez Bejarano, pidió que el tratamiento de la autoridad municipal sea parejo para todos ya que se meten otras grúas en roles que no les tocan “y nadie ha hecho nada”, además de pronunciarse a favor de que los precios sean fijos y generales.



“A mí me critican por algunos precios, dicen que las grúas estamos robando, entonces pido que se cobre algo fijo porque cada quien cobra lo que quiere, con un precio fijo nadie dirá que nosotros estamos robando, es el ayuntamiento el que debería regular y poner los precios” puntualizó.