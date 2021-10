ERROR DEL TRIBUNAL Y MORENA EN CASO TECOMÁN

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

No es una exageración afirmar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ahora sí la zurró y feo con la absurda sentencia en el caso de Tecomán y por otras varias sentencias irracionales en otros estados no se le reconoce como una institución altamente profesional ni transparente, aun cuando tiene todavía en sus manos la responsabilidad moral o ética de garantizar la funcionalidad y legitimidad del sistema electoral nacional, y está obligado a consolidar la democracia electoral en México.

Ha trascendido por años la presión que ejercen en cada sexenio las denominadas recomendaciones presidenciales en varios asuntos de índole electoral, para que el Tribunal federal no tenga problemas con el gobierno federal, los gobernadores también presionan, pero más a los Tribunales Electorales de los Estados, en ambos niveles el cáncer de la corrupción política y económica con los acuerdos debajo de la mesa y al margen de la ley continúan, cuando menos así lo observamos y sentimos millones de mexicanos con varias sentencias muy absurdas, incongruentes y nada lógicas, como el caso de Colima, un estado de poca relevancia nacional, pareciera que el Tribunal Federal acordó conforme a los pactos entre partidos y actores políticos locales, porque aparentemente dejan sin pugnas entre las partes, sin conflictos, y así dejan gobernar al alcalde morenista impugnado de Tecomán y a su vez confirman los triunfos de las alcaldías de la Villa y Colima que pertenecen a la alianza del PRI, PAN y PRD. ¿Pero en donde dejan el ánimo social y deseo popular de la justicia electoral?

La Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la anulación de la elección del municipio de Tecomán, dejando sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima y ratificó el triunfo de Elías Antonio Lozano Ochoa, quien así es reelecto como alcalde, a pesar de que hubo varias irregularidades publicadas en medios y hasta sancionado por los mismos tribunales locales y federal con varias multas, entre ellas por realizar campaña cobrando su sueldo y sin pedir permiso al cabildo, pues hasta el cuerpo de regidores con el apoyo de algunos morenistas lo denunciaron públicamente, el argumento está, según el Tepjf, es que los diputados locales se auto aprobaron una reforma para beneficio de ellos mismos, tanto para los diputados como para los alcaldes ¡Qué bonita familia ! Es decir el Trife se lava las manos y no toma en cuenta como en otras sentencias la legislación federal o jurisprudencia, para dictar la sentencia conforme a derecho al constitucional del orden federal.

Sustentaron los ilustres Magistrados de la Sala Toluca que están “privilegiando el voto de los ciudadanos de Tecomán”, una vez que el alcalde de Tecomàn y candidato a la reelección obtuvo una ventaja superior al 12 por ciento con relación al candidato que obtuvo el segundo lugar, luego entonces con ese argumento si alguien compra votos, viola la ley y hace lo que le antoje en una campaña y si logran un porcentaje como lo señalan entonces no se la tumban, hasta un abogado por correspondencia de escuela patito sabe que no es fundamento legal, pues por menores motivos han anulado hasta la gubernatura de Colima por y en varias ocasiones, entre ellas solo porque a un funcionario estatal se le grabó en audio expresando una actividad política a una empleada, pero ahora en Tecomán tienen cientos de fotos como evidencia, denuncias públicas y videos hasta de sesiones de cabildos que subieron los mismos regidores morenistas, “Sin duda es un pésimo mensaje para Colima para acabar con la corrupción política de la clase gobernante y peor aun cuando sea Morena el que está apoyando a Elías Lozano, cuando en realidad deberían dar el ejemplo de transparencia y honestidad, pues Morena tiene todo para ganar si hubiera otra elección y harían un mejor papel”.

Sin embargo la decisión absurda y torpe ya está dada por el manchado Tepjf y acordada también entre los partidos locales, no hay otro recurso de amparo o legal, la única esperanza es que Elías Lozano cambie su actitud y forma de gobernar, se va a querer vengar de los cientos de enemigos locales, se vio claramente que sí unió a todo su cabildo, pero en contra.

Su ratificación sin duda fue un pésimo error político de Morena principalmente y del Tribunal federal, pues no había duda que Morena lograba ganar ampliamente y con mayor fuerza por haber ganado la gubernatura, pero ojalá Elías Lozano ahora sí reconozca sus múltiples errores y le baje a su soberbia que lo caracteriza, además de no haber hecho un buen gobierno municipal, se especializó en conflictos, nadie duda de que Morena y la gobernadora electa Indira Vizcaíno nuevamente lo revivieron, ojalá no se lamenten el haberlo sostenido para ahorrar dinero para otra campaña electoral, después saldrá más caro, ¡Que Dios bendiga a los iguaneros!