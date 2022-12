Entregará Margarita Moreno 64 recámaras adicionales más a familias de Colima

* Con el apoyo de Fundación Banorte y Corazón Urbano A.C. es posible ampliar el programa de acciones de vivienda con 64 recámaras más a las 250 que ya se tenían previstas para este 2022.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Las acciones de mejoramiento de vivienda que realiza el Ayuntamiento de Colima, se han convertido en uno de las programas insignia de la administración que encabeza la presidenta municipal, Margarita Moreno, ya que, de manera directa, cada construcción repercute en mejorar la calidad de vida y el patrimonio de las familias beneficiarias.

Por ello, tras las gestiones que se han realizado por la presidenta y su equipo de trabajo, será posible edificar 64 recámaras adicionales más a las 250 que ya se tenían previstas para este año 2022.

Margarita Moreno agradeció el respaldo que las familias del municipio de Colima han recibido por parte de la Fundación Banorte y la Corazón Urbano A.C. quienes han decidido sumarse a la meta de apoyar a familias vulnerables del municipio y, con el programa “Construimos Familias Fuertes”, se hace posible que el deseo de ayudar se convierta en acciones tangibles como la construcción de una habitación.

“Con acciones como estas estamos beneficiando a las familias de Colima. Damos oportunidades a quienes que carecen de un espacio seguro para vivir, o bien, que no cabían en solo una habitación, cambiando su calidad de vida y elevando su patrimonio”, comentó la presidenta tras la entrega de llaves de 31 acciones de vivienda.

A nombre de las y los beneficiarios, la señora Leonarda Martínez Díaz, de la colonia Gregorio Torres Quintero agradeció el apoyo que se ha recibido con la construcción de una habitación, al señalar que ella carecía de un cuarto de concreto y que ahora, gracias a este apoyo, tendrá un espacio seguro donde dormir.

“Agradezco con todo el corazón a la presidenta, a Fundación Banorte y a todos los que hicieron posible esta ayuda que me hará vivir en cuarto donde no se me meta el agua cuando llueva, o donde pueda tener mis cosas. Ojalá puedan seguir ayudando a más personas como yo que necesitamos de su ayuda”, comentó la beneficiaria.

Carlos Cárdenas Roque, director de Desarrollo Económico, Social y Humano del Ayuntamiento de Colima explicó que gracias al impulso y convicción de la presidenta Margarita Moreno fue posible que para este año se autorizaron para el cierre de este año la construcción de 64 recámaras más, siendo un total de 114 recámaras las que se entregarán con el apoyo de la Fundación Banorte y Corazón Urbano A.C con una inversión de 83,572.00 por cada vivienda y un total de $9 millones 527 mil 208 pesos adicionales a las ya programadas a través del programa municipal.

En este evento estuvieron presentes la directora del DIF Municipal Colima, Dulce Campos Grimaldo, así como la directora de Desarrollo Rural y Social, Claudia García Olea, el ingeniero Carlos Rodas Cabrera, residente de Obra por Corazón Urbano A.C, el regidor Édgar Osiris Alcaraz Saucedo.