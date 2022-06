Entrega UdeC evaluación de primeros cien días de trabajo del Ayuntamiento de La Villa

*“Es un honor y un reconocimiento para la institución, que pidan que la evaluación la haga la Universidad, porque en ella están los especialistas y expertos de prácticamente todas las áreas del conocimiento”: Christian Torres Ortiz, rector.

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Este jueves, en la sala de juntas de Rectoría, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, entregó a Esther Gutiérrez Andrade, alcaldesa de Villa de Álvarez, el documento con los resultados de la evaluación hecha por expertos y expertas de la casa de estudios, a los primeros cien días de acciones de este municipio, que en la práctica fueron alrededor de 280 días.

En su mensaje, el rector agradeció la confianza de Esther Gutiérrez en la UdeC; “es un honor y un reconocimiento para la institución, que pidan que la evaluación la haga la Universidad, porque en ella están los especialistas y expertos de prácticamente todas las áreas del conocimiento”.

En ese sentido, reconoció la iniciativa del gobierno municipal de Villa de Álvarez para acercarse a la Universidad y solicitar una evaluación, “algo que no es fácil por todo lo que implica; sin embargo, también es cierto que sin evaluación no hay posibilidad de mejorar. Hoy en día, dijo, “existe una cultura de la evaluación porque la gente ha entendido que ésta no es para exhibir, sino para mejorar”.

La evaluación, destacó, “es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ya que la suma de estas evaluaciones y el escrutinio público constante, le permitirá al gobierno municipal de Villa de Álvarez mejorar y afinar políticas públicas en su gobierno”.

Antes de concluir, Christian Torres Ortiz reconoció el papel central de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC) en la logística de esta evaluación. También elogió el trabajo realizado por el comité evaluador; “en la Universidad contamos con un recurso humano altamente capacitado, considerando el expertise que tienen en diferentes áreas y que se ve reflejado el día de hoy en este documento”.

Por último, reiteró el apoyo de la Universidad al ayuntamiento de Villa de Álvarez; “esto es sólo una evidencia de todo lo que podemos hacer juntos, pues como siempre lo he dicho, la situación de nuestro país demanda y requiere de esfuerzos conjuntos. No veo cómo podamos salir adelante de tantos desafíos que se están viviendo, si no lo hacemos de manera conjunta”.

Al tomar la palabra, la presidenta Esther Gutiérrez comentó que no fueron cien días, sino más de 280 días de gobierno los evaluados, por lo que se dijo muy agradecida con el rector y con todo su equipo por este acompañamiento, “ya que este ejercicio fue muy sano, por lo que espero que nos sigan acompañando; para nosotros es importante que puedan orientarnos, porque al final del camino es para que le vaya bien a la gente”.

Compartió que fue todo un reto realizar este ejercicio, “pues hay quienes le tienen miedo a la evaluación y más si viene de alguien externo; sin embargo, ustedes no sólo nos evaluaron, también nos orientaron. En ese sentido, describiría la experiencia como exitosa, ya que pudiera funcionar inclusive como modelo y referencia para otros municipios, que vean que se puede hacer equipo con la Universidad para que le vaya bien a la gente”.

Sergio Wong de la Mora, presidente de la FEUC, agradeció la confianza otorgada en este organismo para llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de los primeros cien días del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; “agradezco a la presidenta Tey Gutiérrez así como a todo su equipo de trabajo, por todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo la evaluación, lo cual seguramente sentará un precedente para el trabajo en conjunto de la UdeC y los ayuntamientos, sobre todo en lo que respecta a rendición de cuentas, para que desde otra óptica, los ayuntamientos puedan ver sus áreas de oportunidad, así como sus fortalezas y puedan incorporar algunas estrategias dentro de sus planes de desarrollo”.

Integraron el comité evaluador: José Manuel Orozco Plascencia (Economía), Fabiola Rojas Larios (Pedagogía), Isaías Bracamontes Ceballos (Turismo), Guillermina Chávez Torres (Trabajo Social), Sofía Magally Camorlinga Camacho (FCA-Colima), Aarón Radillo Cruz (Lenguas Extranjeras), Rosendo Sánchez Velasco (Ingeniería en Topografía), Enoc Francisco Morán Torres (Derecho), Ciria Margarita Salazar (Ciencias de la Educación) y Ricardo Vásquez Sánchez (Mercadotecnia).

El equipo de seguimiento y logística lo integraron Gerardo Alcalá Montes de Oca, Brenda Lizeth Aguilar García, Irma Leticia Bermúdez Aceves y Alma Jessica Rodríguez Soriano.

Acompañaron a la alcaldesa José Alfredo Chávez, secretario del ayuntamiento; José Santos Dolores, síndico y Juan Carlos Castaneda, director de Planeación y Desarrollo. Por la UdeC estuvieron Joel Nino, Secretario General y Fernando Sánchez, director general de Vinculación y Cultura Emprendedora.