Entrega rector de la UdeC nuevos nombramientos

Colima.- Este martes, con las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Universidad de Colima en su artículo 27, fracciones II, IV y VIII, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño entregó trece nuevos nombramientos, en la Sala de Juntas de Rectoría, a directivos que formarán parte de su equipo de trabajo; este evento se realizó.

Dichos nombramientos fueron los siguientes:

1.- Mtro. Jorge Martínez Durán, coordinador general de Comunicación Social

2.- Licda. Ana Cecilia García Valencia, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica

3.- Mtra. Ana Karina Robles Gómez, directora general de Publicaciones

4.- Dr. Mario Antonio Ramírez – Ramírez, director general de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales

5.- Mtro. Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de Orientación Educativa y Vocacional

6.- Mtro. Benjamín Alejandro Nande Mercado, subdirector de la Dirección General de Servicios universitarios

7.- Lic. Gustavo García Uribe, director de Proveeduría y Servicios

8.- Mtro. Christian Emmanuel Barajas Pineda, director del Bachillerato 2

9.- Mtra. Alejandrina del Carmen Covarrubias, directora del Bachillerato 8

10.- Licda. Ángeles Gabriela Sandoval Aviña, directora del Bachillerato 9

11.- Lic. Francisco Gabriel Parra Lúa, director del Bachillerato 23

12.- Lic. Jorge Alejandro Farías López, director del Bachillerato 34

13.- Mtro. Jorge Bermeo García, director de la escuela de Mercadotecnia

Después de otorgar los nombramientos, el rector pidió a los nuevos funcionarios y a quienes asistieron al evento, regirse bajo la filosofía y principios fundamentales en esta gestión rectoral, que son “trabajar en equipo, tratar bien a la gente a su cargo, conocer su Universidad, los estatutos y el organigrama para identificar socios y colaboradores en sus encomiendas laborales y no duplicar esfuerzos; no fraccionemos las fortalezas, es mejor sumar”.

“Somos una universidad muy grande, con muchos trabajadores y tenemos que abonar de manera significativa al ambiente laboral, por lo que les pido que traten a su gente como les gustaría que los trataran a ustedes si no fueran responsables de sus dependencias”, dijo. Asimismo, les pidió poner atención en el tema de equidad y violencia de género: “Es muy importante que tengan la capacitación necesaria para actuar en consecuencia, por lo que les invito a que conozcan el manual de ética de la universidad”.

Para los que están directa o indirectamente involucrados en un bachillerato o facultad, Torres Ortiz Zermeño les pidió comenzar bien este inicio de semestre: “Un inicio de cursos siempre tiene retos; será una prioridad que empecemos bien el nuevo semestre en la UdeC, pues recuerden que otra vez nos encontramos en un escenario en el que todas las actividades serán presenciales, y aprovechando puntualmente las enseñanzas que nos dejó la pandemia respecto a la mediación tecnológica”.

Antes de concluir su mensaje, recordó a los presentes que deben cuidar la institución: “cuidemos entre todos y todas la Universidad, esta gran institución que tanto nos ha dado y de la que tanto hemos aprendido”.

Finalmente, el rector dijo a los nuevos funcionarios y directivos, que “el principal agradecimiento debe ser a la Universidad, porque si la institución no fuese lo que hoy es, seguramente a muchos de los que estamos aquí no se nos hubiera dado la oportunidad de desarrollarnos, por eso hay que cuidarla; todos aquí estamos de paso, la institución no, la institución tiene 82 años y seguirá cumpliendo muchísimos más, y tenemos que contribuir de manera determinante, desde nuestras encomiendas, a cuidarla”.

Por su parte, las y los nuevos funcionarios, uno por uno, agradecieron la oportunidad otorgada y refrendaron su lealtad y compromiso a la UdeC y a quien la encabeza.

Antes de concluir el evento, Vianey Amezcua Barajas, Guillermina Araiza Torres y Genoveva Amador Fierros, quienes este día concluyen sus funciones en la Casa de Estudios, agradecieron las enseñanzas, así como todo lo que les brindó la institución en su desarrollo personal y laboral. También le desearon éxito a quien se quedará en su lugar, sabedoras de que podrán llevar estas oficinas a un mejor desarrollo, en beneficio siempre de la UdeC.

Por último, Christian Torres Ortiz comentó, dirigiéndose de manera especial a quienes este día inician su jubilación (Genoveva Amador, Guillermina Araiza y Vianey Amezcua), que “la condición de universitario y de universitaria no se pierde nunca, ésta sigue siendo su casa”; les agradeció profundamente el apoyo en estos dos años de su gestión y les reconoció su labor en la institución por más de 30 años, tiempo durante el cual, aseveró, aprendieron, se desarrollaron y además dejaron escuela.