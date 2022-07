Entrega Griselda Martínez más de 350 mil pesos en apoyo de personas vulnerables

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En atención a las necesidades de muchas personas que atraviesan complicaciones, ya sea de salud, económicas, familiares, entre otras, la presidenta Griselda Martínez llevó a cabo la tercer entrega del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables del cual se beneficiaron 251 familias manzanillenses.

En el Casino de la Feria de Manzanillo y acompañada por la directora de Desarrollo Social Rosa Cruz, la alcaldesa se dijo comprometida con la gente, es por ello que del presupuesto municipal, que se conforma por el pago de los impuestos de las y los manzanillenses, se destina un porcentaje para ayudar a quien más lo necesita.

Esta tercer entrega de apoyo económico suma un total de 351 mil 400 pesos y se divide en 251 vales de 1 mil 400 pesos cada uno, «ustedes no deberían estar solicitando nada si los gobiernos anteriores no hubieran fingido que generaba a empleos, que trataban la salud, la educación; sólo simulaban y aquí están las consecuencias. Pero estoy segura que vamos, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el buen camino».

Griselda Martínez aseveró que, «no somos pobres porque así lo quiso Dios, sino por una bola de rateros que no dejaban que llegara el dinero a todos los sectores sociales, no se permitió que se respetaran los derechos a la educación, al esparcimiento, a la salud. Al presidente López Obrador no le va a alcanzar el tiempo por eso debe haber una continuidad de su gobierno».

Beneficiarios y beneficiarias expresaron su reconocimiento y agradecimiento por la sensibilidad del gobierno de Griselda Martínez, pues entre sus necesidades son personas adultas mayores que se hacen cargo de nietos e hijos, otros más padecen enfermedades crónico degenerativas, debilidad visual, entre otras.