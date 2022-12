En comparecencia, Secretario de Seguridad Pública explica trabajo de su corporación; legisladores cuestionan cifras delictivas en la entidad

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Para finalizar con las comparecencias de las y los integrantes del gabinete estatal por la Glosa del primera informe, este lunes continuó la Sesión Permanente, con la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Colima del Gobierno de Colima, Capitán Héctor Alfredo Castillo Báez, ante las y los integrantes de la Sexagésima Legislatura, quien ante los cuestionamiento de las y los legisladores, explicó que, desde que asumió el cargo, ha trabajado en el fortalecimiento de los cuerpos de Seguridad Pública, para lograr condiciones óptimas de trabajo, otorgando equipamiento, capacitación y profesionalización a las dependencias de este rubro.



Indicó que, con un importante apoyo por parte de la Federación, se han incorporado 200 elementos de la Secretaría de Marina, y que el estado colabora sumando 424 efectivos. Indicó que se cuenta con 68 patrullas adscritas a la SSP que han servido para incrementar la presencia en las calles. Además, enfatiza el incremento salarial del 8% a las y los policías.



Así mismo, manifestó que se han entregado 200 cascos balísticos y 350 chalecos antibalas al personal operativo de la PEP, así como uniformes nuevos a todo el personal. Se reestructuró el sistema penitenciario, con acciones conjuntas entre el personal de custodia junto con la SEMAR, llevando a cabo sobrevuelos de helicópteros, 845 patrullajes, 89 recorridos, 142 revisiones a módulos, videovigilancia y controles de acceso.



Explicó que, a través de la policía de proximidad, se han llevado a cabo 467 infractores mediante la operación de las patrullas especializadas, y patrullajes preventivos en escuelas de colonias con alto índice delictivo. Manifestó que a través de la unidad de análisis táctico-operativos se han logrado importantes aseguramientos prioritarios de armas, de personas privadas de la libertad, de generadores de violencia, etcétera, logrando más de 1600 personas de noviembre de 2021 a noviembre de 2022.



A través de la unidad para la Igualdad de Género, se impartió el diplomado sobre feminicidio y actuación policial, capacitando a 137 policías asistentes. Además de las 5 jornadas de capacitación en atención policiaca con perspectiva de género. Se han realizado 791 órdenes de protección y canalizadas a la PEP y al C5i para reacción inmediata.



Finalmente, agradeció el trabajo de todas las direcciones que integran la SSP del estado, por el compromiso de continuar trabajando en beneficio del pueblo.



Para iniciar con los posicionamientos de las bancadas, la diputada Kate Castillo, de Partido Encuentro Solidario, indicó que, por más esfuerzos conjuntos, en las calles las cosas siguen igual de graves y considera que no existen resultados para disminuir los crímenes. “Un gobierno que se dice feminista, dice, tiene una alta tasa de feminicidios, aunque no estén tipificados como tal”, indicó. Preguntó, ¿cuánto se invierte en una estrategia de género para detener este tipo de delitos? ¿Están trabajando con inteligencia y estrategia? La diputada consideró que todos los días se vive con miedo y exige resultados inmediatos. Dijo que niega a seguir viviendo con miedo, es hora de que la estrategia sí funcione.



Posteriormente, el diputado Crispín Guerra Cárdenas, de Partido Acción Nacional, manifestó que el nombramiento 28 de septiembre, los números que recibió no reflejan su trabajo, pero de acuerdo con los datos compartidos por el secretario de Marina, Colima ocupa primer lugar en robo a casa habitación, así como violencia familiar y homicidios. Sexto lugar en violaciones, si se suman todos los delitos, primer lugar. Ante ello hizo las siguientes preguntas: ¿Cuántas patrullas se tienen en arrendamiento y cuántas son propias? ¿Ya se encuentra operando el C5i? ¿Cuántas cámaras y cuántas detenciones se han logrado aprovechando cuántos arcos carreteros y cuántas detenciones? ¿Qué se ha hecho para mejorar la capacidad de respuesta y disminuir el robo a casa habitación y la violencia familiar? ¿Cuántos de los detenidos han logrado judicializar?



A continuación, la diputada Sandra Patricia Ceballos, del Partido Verde Ecologista México, en su intervención expuso que es por todos sabido que, desde inicios de año, hay mucha inseguridad en el estado, por una disputa del crimen organizado, que ha aumentado todas las cifras de inseguridad. Consideró que debe haber coordinación de los tres niveles y con la sociedad civil, será difícil, pero sin duda que se podrá lograr ser el lugar más seguro, como solías ser antes la entidad. Recordó que el Gobierno de México ha mandado elementos de la Guardia Nacional, que ha logrado detenciones, pero debe seguir, porque este año será el más violento de la historia. Refirió que la disputa de grupos criminales no debe seguir afectando la vida de las y los colimenses. Sabe que el Secretario lleva dos meses en el encargo, no es una tarea fácil, pero con coordinación, continuando con este trabajo, se podrán logran resultados, por lo que pidió que la consideren una aliada, para juntos combatir la violencia en nuestro estado. Preguntó, finalmente: ¿Cómo se puede aportar para que Colima sea nuevamente un estado seguro y llevar bienestar a las y los colimenses?



Por su parte, el diputado Héctor Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que las cifras de inseguridad afectan el bienestar de las familias, que viven en la zozobra, de saber si sus familias están con bien. Reconoció el esfuerzo de todo el personal y la valentía de todas y todos los elementos. Pidió encontrar un punto de coincidencia, de trabajar juntos para el mismo lado, para abatir los índices de inseguridad, crear un gran pacto por la paz, que se construya un gran plan, con objetivos y alcances de todos los sectores civiles y gubernamentales. Preguntó, ¿cuál ha sido el beneficio del arrendamiento de patrullas? Si se tiene algún mecanismo de evaluación, ¿si arrendar es más eficiente para el trabajo de los policías y lo administrativo? ¿Es mejor rentarlas que comprarlas? ¿Podría ser un caso de éxito? Siempre hemos reconocido, dijo, la presencia de las fuerzas armadas y preguntó si las cosas fueran diferentes, si no estuvieran los elementos de las fuerzas armadas.



Mientras que el diputado Rubén Romo Ochoa, del Grupo Parlamentario de Moreno, expresó en su intervención que la Seguridad Pública es lo que preocupa a las y los colimenses. Indica que el alza en delitos creció y se multiplicó producto de sexenios indolentes que se mantuvieron al margen. Recordó que la gobernadora ha recibido amenazas por no tener vínculos con esas organizaciones criminales. Mencionó que a los policías no se les pagaba su salario por los pésimos manejos en las finanzas de la administración anterior, y que los mismos solicitaron el apoyo de las y los legisladores. En ese sentido, explicó que con este nuevo gobierno se trabaja de manera coordinada y aunque es evidente el aumento en delitos como homicidios dolosos, preguntó ¿ha habido disminución en fuero común como los robos a casa habitación o robo de vehículos? Dijo que Colima debe redoblar esfuerzos de manera coordinada, apostando a la prevención y atendiendo a las comunidades, y que todos debemos aportar para que no crezcan las causas que originan la violencia. Reconoció, finalmente, que ahora las y los policías no tienen la necesidad de quedarse sin patrullar porque ya cuentan con unidades, ya no tienen la necesidad de “poner de su bolsa” en combustible.



Posteriormente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, le expresó al secretario de la SSP que es importante la honestidad con la que se dirigió, porque decir la verdad, aunque impacte, sirve más que maquillar cifras con el fin de no alertar a la ciudadanía. Le mencionó que todos los días, en las familias y en los centros de trabajo, el tema de la inseguridad es una constante, porque es un tema de percepción y hace mención de “la seguridad no se presume, se garantiza”. Dijo que, por los últimos 15 años aproximadamente, así como crece la población, también lo hacen los problemas. Le pidió que ponga toda la atención en las estrategias para combatir la inseguridad y bajar la percepción negativa que se tiene.



Al dar respuesta a los cuestionamientos planteados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que existe una estrategia, que se trabajan los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. “Es un trabajo arduo y difícil” y expresó que se tienen mapas delictivos y que se trabaja sobre objetivos específicos con inteligencia humana, de señales, de análisis.



Expuso que la Secretaría a su cargo cuenta con 68 patrullas arrendadas y propias 36. Indica que gracias a los reportes de hechos y la actuación del C5i, se ha logrado un trabajo coordinado que permitió aseguramientos importantes. De las patrullas arrendadas, sostiene que trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana, por lo que se necesita un mantenimiento constante, lo que implica un alto costo y se vuelve un problema.



Mencionó que desde el H Congreso del Estado de Colima en el tema de seguridad pueden seguir colaborando en coordinación con la secretaría. Agradeció el reconocimiento que se está haciendo en estas labores.



Finalmente, reafirmó su compromiso y su voluntad como secretario de Seguridad Pública para trabajar en coordinación con las y los legisladores.