En Colima, agosto y septiembre serán los meses más lluviosos de 2022: Conagua

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que agosto y septiembre será el bimestre más lluvioso del año en Colima.

El subdirector Técnico de Conagua Colima, Ernesto Paulino, informó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en dichos meses habrá intensas lluvias.

“Por números en agosto la media es de 214 milímetros y se espera por el momento se espera llueva hasta 400 milímetros, pero es susceptible de actualizarse de acuerdo a condiciones atmosférica”.

Indicó que ante ello, se han hecho trabajos en ríos del estado, ya que algunas zonas fueron afectadas por fenómenos hidrometeorológicos en años anteriores.

“Ahora algunos puntos se rehabilitan para brindarles certidumbre a colindantes que son áreas agrícolas y algunos casos puntuales localidades”.

Dijo que se hicieron desazolves y se reforzaron bordos, pero reconoció que ante un ciclón de gran envergadura, estas zonas están destinadas o proyectadas para contener las condiciones normales y ante la naturaleza existe el riesgo de algún problema.

“Por el momento los ríos no representan problemas, las crecientes fueron por las lluvias, las presa están cerradas y lo que llueve cuenca arriba, en Jalisco y Michoacán, se queda en los vasos y solo escurre lo que se precipite en el estado de Colima y al no ser relevantes precipitaciones no hay problema en los márgenes de los ríos”.