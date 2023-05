El Senado premia al Gobierno de Colima por el Proyecto ColiBecas

*El programa fue creado para impulsar y reducir la brecha digital entre estudiantes de nivel secundaria público.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante la Octava Entrega de los Premios u-GOB a la innovación pública, impulsado por el Senado de la República, el Gobierno del Estado de Colima recibió un premio por el Proyecto ColiBecas, impulsado para reducir la brecha digital entre estudiantes de nivel secundaria público.

A través de un comunicado de prensa, el Senado de la República afirmó que los gobiernos deben impulsar la innovación tecnológica e incorporarla para atender las demandas de las y los ciudadanos, demostrar que sí se pueden hacer bien las cosas y entregar resultados, aunque cueste más en presupuesto, recursos humanos y voluntad política.

Durante la Octava Entrega de los Premios u-GOB a la innovación pública, la legisladora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por voz de la Senadora Indira Kempis Martínez, señaló que gran parte del trabajo gubernamental debería tener la visión de anticiparse al futuro con nuevas ideas, “aunque en esa búsqueda no estamos todas y todos”.

“Cuando veo mentes que se escapan de la burocracia del no se puede o no hay dinero, me alegra porque son esperanza para nuestros países y para la gente que hoy demanda que realmente las cosas funcionen, porque un gobierno si no es útil no sirve, como la tecnología”.

Kempis Martínez dijo que nadie ha sido capaz de hacer las grandes revoluciones y los grandes cambios, sin asentar las bases de las personas más talentosas, con las mejores ideas, y eso no le pertenece a la gran mayoría, por lo que celebró que se otorgue este tipo de reconocimientos.

Por su parte, Emilio Saldaña, director de Vinculación de U-GOB, destacó que, al desarrollar y aplicar las innovaciones tecnológicas para los gobiernos, se debe tomar en cuenta las normas, porque en ocasiones, éstas limitan acciones que pueden representar más rapidez en ciertos procesos, pero se requiere transparencia y rendición de cuentas, conceptos presentes en un país democrático.

Comentó que la pandemia significó un proceso de transformación digital obligado y acelerado, que representó beneficios para la población, pero exigió que muchas empresas desarrolladoras de tecnología hicieron esfuerzos heroicos, para apoyar a los gobiernos de diferentes países a darle certeza a la ciudadanía ante un escenario crítico.

La premiación del Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica, u-GOB Lab, reconoció a los mejores proyectos de innovación pública a nivel federal, estatal y municipal de diferentes países de Iberoamérica, los cuales son capaces de transformar, para bien, la vida de las personas.

Dentro de las categorías que se consideraron están: innovación en salud, innovación en economía, seguridad de la Información, transformación y gobierno digital, así como innovación en educación analítica de datos.

Entre los premiados se encuentra el sistema de detección de necesidades de capacitación del gobierno de local, para la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del estado de Guanajuato, con una plataforma integral que permite la gestión, control y seguimiento de la programación de cursos de capacitación, mediante la consulta e información de diferentes fuentes de evaluación de servidores públicos de diferentes dependencias.

También se reconoció la plataforma de Audiencias Virtuales, desarrollado para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, un sistema para el desahogo de audiencias de ley llevando a cabo la creación de múltiples sesiones e incorporando un calendario de agenda de sesiones y uso de correo transaccional.

En este sentido el magistrado Gustavo Adolfo Becker expresó, en representación del Tribunal, su beneplácito por recibir el galardón por cuarta ocasión, ya que actualmente más del 95 por ciento de las audiencias se realizan por este medio.

