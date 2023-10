El Senado de la República elimina carta de antecedentes no penales

CN COLIMANOTICIAS

México.- El Senado de la República avaló con 69 votos a favor enmiendas a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores privados y las mismas instituciones públicas no puedan solicitar cartas de antecedentes no penales.

En sesión ayer, el Pleno de la Cámara Alta avaló modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó, al presentar el proyecto ante el pleno, que con los cambios se busca que haya una verdadera oportunidad de reinserción social.

Y es que el senador afirmó que quienes salen de la cárcel no sólo se enfrentan al demérito público, sino también a la falta de oportunidades laborales.

En la discusión del dictamen, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), indicó que si bien el estipular que en la Iniciativa Privada no se podrá solicitar una carta de no antecedentes penales es un avance, en el caso de la administración pública es peligroso ya que, sostuvo, hay funcionarios corruptos.

“Sí me parece riesgoso eliminar, aunque se aclara en el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que estamos votando dice que no se pedirá la Carta de No Antecedentes Penales, lo entiendo yo para el tema de la iniciativa privada, está bien, como un tema de no discriminación.

“Pero desde aquí denuncio y no puedo votar a favor una iniciativa que pide no pedir la Carta de No Antecedentes Penales en un estado como Aguascalientes, en un estado donde se ha vuelto el pan de cada día el tener políticos corruptos, políticos del PAN (Partido Acción Nacional)”, sostuvo la legisladora del PT.

Con información de El Economista