EL SECRETO DE LA VIDA

Por José Díaz Madrigal

En Septiembre pasado el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 10 ministros declararon inconstitucional la penalización del aborto en las mujeres mexicanas. En este sentido los ministros estuvieron de acuerdo que castigar a las mujeres que abortan, quebranta la libertad para el desarrollo de su personalidad, las condena a ser discriminadas y violan sus Derechos Humanos.



Arturo Zaldívar ministro presidente de La Suprema Corte de Justicia, apunta con evidente regocijo: «Día histórico para todas las mujeres, sobre todo para las más vulnerables». Se termina de tajo con la injusta criminalización de la mujer. Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos. Concluyendo con un efusivo: un abrazo a todas las que con su lucha de años han hecho esto posible.



Por otro lado, hace unos días La Corte Suprema de Los Estados Unidos, anuló de plano el derecho constitucional al aborto en ese país; después de haber estado vigente desde 1973. El finiquito jurídico de este derecho constitucional, fue el resultado de campañas a favor de la vida que se llevaron a cabo por muchos años, a lo largo y ancho del país vecino.



Prácticamente los estadounidenses se retiran de proteger el derecho de abortar de las mujeres norteamericanas, cuando en México se entra de lleno avalado también por el máximo tribunal de justicia de nuestra nación, pero en este caso, para proteger el derecho de las mujeres mexicanas a que aborten.



De un modo comparativo, las posiciones de ambos países se convierten de repente, en el tema aborto, en radicalmente opuestas. Así pues, queda una pregunta en el aire.

¿porque mientras en México se despenalizó el aborto el año pasado, 10 meses después en Estados Unidos se decide echar marcha atrás a una ley que duró casi 50 años que permitía el aborto?. Tal vez existan varias respuestas a esta interrogante, sin embargo ninguna conlleva implícitamente el satisfacer a todos los interesados en el tema aborto.



Una de las respuestas a la revocación de la ley de protección al aborto, puede ser el peso que han tenido los argumentos de los grupos Pro-vida de la Unión Americana, que esgrimen algunos de los siguientes razonamientos: en la constitución norteamericana, en ningún lugar aparece el derecho a matar a un ser humano. Biológicamente el feto es un ser humano distinto a la mamá y no es parte de su cuerpo, ya que es un ser único y diferente. La vida humana tiene un principio, empieza desde la Concepción y, esta vida nueva tiene derecho a que se le cuide, a que sea protegida desde su estadio más pequeño.



Junto a estos argumentos de los grupos Pro-vida norteamericanos, también se pueden incluir estos: El aborto no es un derecho, puesto que ninguna mujer tiene el derecho de matar otra vida. No es constitucional, el art. 22 de La Constitución Mexicana expresamente prohíbe la pena de muerte de un ser humano. Tampoco es un logro político de las mujeres, al contrario, el aborto es un fracaso como pueblo, que refleja una sociedad enferma, en declive, que no sabe respetar ni defender la dignidad humana.



Ni siquiera es un símbolo de libertad femenina. En la actualidad, nadie es dueño de nadie. El sistema esclavista desapareció para siempre. Puntualizando, nadie es propiedad de nadie, ni incluso un hijo. La madre no debe concebir a su hijo como propiedad suya que pueda vender; pero si tiene la obligación natural y ética de protegerlo hasta que se pueda valer por si mismo, así ésté dentro o fuera de su cuerpo.



Zaldívar y sus compañeros hablan de Derechos Humanos parcialmente, sin honestidad ni piso parejo; pues no toman en cuenta que El Derecho a la Vida, es el primero de los Derechos Humanos. Abortar es matar a quien no puede defenderse.



Las consecuencias físicas y psicológicas en mujeres que se han practicado aborto, es asunto de salud pública, ciertas de ellas han quedado estériles. Pero lo que más las marca para siempre, es que las deja con el alma herida, con una cicatriz moral imborrable, con una pesada carga de tristeza que algunas no llegan a superar. La poetisa Anne Sexton fue una de ellas, con dolor inmenso escribió antes de suicidarse: alguien que debió haber nacido, ya no está. . .



A veces, errores en el sendero de la vida, conducen a situaciones o lugares que no se tenía planeado, que no se quería estar. A pesar de ello, entre la disyuntiva de seleccionar un rumbo, de escoger un camino. . .



El secreto de la vida es apostar por la vida y no por la cultura de la muerte.

El secreto de la vida aunque duela, es rifarsela por la justicia.

El secreto de la vida es elegir la vida.