El Ruso Norik Avdalyan, cobra un penal con toque circense

CN COLIMANOTICIAS

México.- Norik Avdalyan repitió su acción viral en un campo de juego, después de que aplicó la famosa voltereta en su tiro penal.

El jugador ruso sorprendió otra vez con un lanzamiento desde el manchón a pura habilidad, donde una corta carrera fue suficiente para impulsar su cuerpo y, con la pierna derecha, mandó guardar el esférico.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

— Vahe Sport | Armenia sport (@SportVahe) October 3, 2022