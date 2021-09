El rezago legislativo

Por: Ángel Durán.

La actual legislatura, está por salir y va a dejar en la congeladora, a las más importantes iniciativas y reformas a la ley, que pudieron identificarlos como uno de los Congresos de transición en bien de los colimenses; se vieron rebasados por los conflictos internos y eso provocó que no hubiera consensos suficientes para tocar los temas trascendentes que la sociedad está exigiendo desde hace mucho tiempo.

Uno de los temas importantes que lamentablemente, ni siquiera se llegó a dictaminar, fue la reforma al sistema de justicia local, que ahora vemos tiene enormes problemas de operatividad y ha ocasionado su paralización; lo anterior a pesar de que, existen varias iniciativas de ley, que buscaban modernizar al sistema de justicia, pero no, optaron más por dedicarse a los pleitos que a la legislación que urgía entrara un debate legislativo para atender los problemas por los que atraviesa el poder judicial.

Otro de los temas que quedaron pendientes, lo fue, la discusión en el congreso, sobre la creación del Consejo de la Judicatura Local, que por cierto, ya existe una iniciativa de reforma la Constitución Federal, específicamente al artículo 116, donde obliga a los estados a que tengan esta institución, que se encargará de la administración y funcionamiento de los poderes judiciales estatales; ahora sí, tendrán que hacerlo dado que se los imponen desde la federación.

Tampoco se resolvieron las reformas que se pedían, para que en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se establecieran procedimientos, transparentes, garantizando en igualdad de competición entre las candidaturas, para ocupar las magistraturas e incluso, los cargos de jueces en todos los tribunales del Estado; ahora podemos ver, la crisis por lo que pasa el poder judicial, sin embargo, esto tiene un origen y lo es la falta de atención por parte del poder legislativo en las modificaciones a la ley y a las instituciones de este poder, para que no estuviera descompuesta.

De igual forma, tampoco quisieron ver la crisis por falta de modernidad, y que se le vendría al poder judicial, cerraron los ojos a la desatención del personal del poder judicial, de juzgadores y personal administrativo como secretarias y secretarios de acuerdo, notificadores y ya no se diga, una división entre el personal de confianza y sindicalizados que son tratados de manera desigual.

Todos estos temas, se hubiesen resuelto, tan sólo haber atendido lo que le hacía falta al poder judicial y prevenir lo que ya se veía venir, un colapso judicial en la entidad federativa; incluyendo una de las cosas que también pudo haberse evitado con su modernización, como lo es la paralización en la que está, pues de haber tecnificada tribunal con un presupuesto adecuado, el sistema de justicia estaría mejor y en operaciones.

Otro de los aspectos por no mencionar muchos de ellos, que importa al sistema de justicia, lo es, no haberle garantizado autonomía e independencia; ni presupuestaria ni en la integración de jueces y magistrados, pues se sigue nombrando a discreción y el poder judicial no se defiende, esto pasó inadvertido por el congreso y lo sigue tolerando.

Pero el tema mayor por lo que quizá un día se recordará a esta legislatura, lo será no haber defendido a la Constitución colimense de 1917 que, incorrectamente e ilegalmente, la reordenaron, violentando todo el proceso constitucional, porque fue a través de un decreto y borraron de un plumazo a nuestra Constitución, haciendo una nueva, aparentemente reordenada; ese es un tema toral que se debe seguir discutiendo y defenderla, algún día tendrá que regresar y reconocerse a su creador Felipe Valle y no como lo borraron inconstitucionalmente.

Ya vendrá la nueva legislatura y tendrá que sacar esas iniciativas y ojalá ésta sí, se atreva a debatirlas y atender las necesidades del sistema judicial.

