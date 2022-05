El neoliberalismo sin corrupción sería el ‘modelo económico más perfecto’, asegura AMLO

CN COLIMANOTICIAS

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el modelo neoliberal, ese que tanto ha criticado, no es tan malo.

Durante su mañanera de este día, señaló incluso que aún el mejor modelo económico no sirve si a final de cuentas se aplica con corrupción.

“Cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción”.

¡Vaya! Primera vez que estoy de acuerdo con este señor.

¿Y qué hizo él? Atacar y destruir todo lo que se había avanzado para limitar esa corrupción, léase organizaciones de la sociedad civil, organismos reguladores autónomos, y demás contrapesos. https://t.co/fG7S7HEtxO — PacoCalderónCartones🇲🇽❤️🇺🇦 (@CartonCalderon) May 24, 2022

Con información de Quinta Fuerza