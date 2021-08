EL JUEGO POLÍTICO DE LA DEUDA ESTATAL

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Los gobernadores de Colima y de casi todo el país de los diferentes partidos salen por tradición política al final de cada sexenio por la puerta de atrás del Palacio de Gobierno, acusados, perseguidos públicamente por corrupción por incrementar la deuda estatal, el juego es que los mismos miembros del PRI y del PAN se han acusado entre ellos mismos en la mayoría de los estados, primero se golpean para lograr ganar la candidatura oficial del partido a la gubernatura y después, una vez de tomar posesión los persiguen para debilitarlos políticamente para que no metan manos, esta práctica es un boomerang político porque al final del sexenio las venganzas llegan y sus ataques los destruyen a ambos grupos porque hacen un círculo vicioso, pero además generan una pésima imagen popular de los partidos y de los gobernadores porque dan la idea de que todos son corruptos, a tal grado que de que salen rechazados por la sociedad.

La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 obligó a los gobiernos estatales a contratar nuevas obligaciones financieras, aumentaron la mayoría de las entidades la deuda estatal, pero el problema es que la gente no ve ni cree que el dinero de la deuda que aprueban sea realmente para lo que lo solicitan porque nunca acreditan los gastos, las compras de equipos y material, son muy enormes las deudas estatales, varias hasta criminales, la Ciudad de México debe 86 mil 173 millones, Nuevo León 78 mil 831 millones, el Estado de México 47 mil 747 millones y así sucesivamente, va de acuerdo a la población generalmente, en el caso de Colima está clasificado con menor deuda aunque debe cerca de 5 mil millones.

En el caso de Colima, al final del anterior sexenio fueron los mismos priístas aliados con panistas que acusaron y persiguieron al ex gobernador Mario Anguianopor el mismo motivo, por la falta de dinero para pagar la nómina pero no del mes de julio o agosto del final de su sexenio, sino de los aguinaldos que es la carga más pesada del año, por tal motivo tuvieron que recurrir a la deuda estatal pero con acuerdo de la administración estatal entrante y que hoy está por salir, ocurrió ante la negativa del gobierno federal de adelantar las participaciones federales porque el Secretario de Hacienda Luis Videgaraynegó su apoyo. SegúnMario Anguiano ha reiterado que todo el recurso de la deuda final lo recibió la actual administración durante el periodo de entrega recepción, y el hecho es que entraron a un conflicto innecesario alegando que era anticonstitucional esa deuda, ya que está prohibido contraer deuda tres meses antes de finalizar un sexenio, se acusaron mutuamente y se enfrentaron, finalmente terminaron destruyendo al mismo partido y de paso al PAN quien también la aprobó, perdiendo ahora en el 2021, fue derrotado así el PRI históricamente, el objetivo deMarioera muy simple, que no ganara el PRI o el grupo en el poder estatal. Reconocemos además que la derrota se debió también por muchos otros factores como los desatinos en la seguridad pública, en salud, los pocos recursos para las campañas, y lógico favoreció a Morena la misma gran ola política local y nacional que encabeza el presidente del país, Manuel López Obrador.En síntesis la imagen de Nacho se desplomó y los colimenses ante un escenario de conflictos y errores de la administración priísta, decidió el cambio.

DEUDAS ESTATALES SIN JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Las entidades federativas del país han incrementado significativamente sus respectivas deudas públicas por irresponsabilidad financiera y por corrupción, en un contexto nacional de una exagerada dependencia de las transferencias provenientes del gobierno federal y de la existencia de rigideces en las administraciones públicas locales para incrementar la recaudación de sus ingresos propios. La corrupción, la casi inexistente cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la nula injerencia del gobierno federal para imponer límites a este endeudamiento es una falla histórica del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, es muy complejo acreditar a un gobernador como autor del desvió de recursos, por tal motivo los persiguen por enriquecimiento ilícito, porque es más difícil de ocultar, tampoco el Congreso del Estado de Colima se mete hacer su chamba en esta tarea de buscar otras alternativas para supervisar y acreditar la buena aplicación de los recursos públicos de Colima por los organismos y legislación existente que ya no funciona. Nueve días para dejar el cargo los diputados locales aprobaron la más reciente deuda, eso fue un descaro.

Por lo anterior consideramos que la deuda estatal se maneja como un juego político y lo hacen desde que la aprueban, los diputados del circo del Congreso Estatal de Colima simplemente la aprueban con su voto o se desaparecen para no votar en contra, pero lo curioso es que la legislación debería enjuiciar también a los diputados que la aprobaron, no nomás perseguir a un gobernador porque inclusive tienen mayor responsabilidad ¿Porque no encarcelan a toda la gavilla de los diputados que votaron ilegalmente por esa misma deuda? Estamos definitivamente ante un juego político perverso.

OBRADOR RESCATA A NACHO

El presidente del país Manuel López Obradorvino a Colima a rescatar al gobernador Nacho Peraltasegún los morenistas, todo porque el mandatario federal consideró que“El salario es sagrado”,dijo que con las“participaciones federales futuras”se apoyará a Colima a superar la crisis financiera que ha suspendido el pago de pensionados, maestros y trabajadores del estado. “No nos vamos a meter a ninguna polémica, ni a echarnos la culpa unos con otros. Se trata de resolver el problema, y sobretodo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la constitución no se debe de retener a nadie, el salario, además es sagrado señaló. El problema se lo transfirió prácticamente a la administración de Indira Vizcaíno, Nacho fue rescatado políticamente.