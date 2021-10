El gabinete de Indira/ Gaby Benavides en Minatitlán/ Ostentosa toma de posesión de Margarita/ Griselda Martínez VS Jorge Luis Preciado…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Vaya fin de semana, desde el pasado viernes lleno de tomas de posesiones de los alcaldes, en las que la gobernadora electa Indira Vizcaíno estuvo presente y fue clara al enviar el mensaje de trabajar de manera coordinada en cada uno de los municipios para bien de las y los colimenses, e hizo de forma pública su felicitación a cada uno de las y los ediles; pero sigue en el ambiente la pregunta que ya comienza a inquietar a muchos ¿Quiénes serán los secretarios que conformarán el gabinete de la gobernadora electa Indira Vizcaíno? ¿Serán rostros nuevos? ¿Serán todos de izquierda comprometidos con los ideales de la 4T? ¿Integrará ex militantes de otros partidos?

Lo que sí es un hecho es que ya está decidido quienes lo integrarán y la gobernadora electa elegirá el día que considere conveniente para informarlo, y es que estamos a 15 días de que tome posesión del cargo, comienza la cuenta regresiva para el cambio de gobierno de Indira Vizcaíno Silva, treinta años después la lucha de izquierda de su padre Arnoldo Vizcaíno se ve materializada en su hija, quien mejor que Indira para garantizar que se sigan al pie de la letra los ideales de la izquierda, de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Podría ser Rosi Bayardo la Súper Secretaria, definitivamente Gisela Méndez será Secretaria, se lo ha ganado con trabajo y lealtad; se menciona el nombre de Eduardo Jurado como posible secretario de gobierno, debemos esperar que decisión toma la gobernadora electa con respecto a él, y también se ha dicho que Martha Zepeda tenía pactada su participación en una secretaría y que Reené Diaz y Vladimir Parra serían secretario, de éstos tres últimos casos, ninguno será secretario, de acuerdo con la información obtenida por mis fuentes.

Así que en cualquier momento podría venir el anuncio de su gabinete, y sea quien sea la designación, contará con todo el respaldo de la gobernadora, por aquello de los oficiosos políticos que al saberse sin posibilidad alguna de filtrarse, seguramente querrán opinar en torno al tema. ¡Se vienen nuevos tiempos para Colima!

GABY BENAVIDES EN MINATITLÁN, así es amable lector, el trabajo de la Senadora Por Colima Gabriela Benavides Cobos se vio para beneficio del municipio de Minatitlán, y es que la semana pasada solicitó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se atiendan de manera urgente el mantenimiento de las vialidades de acceso al municipio que siempre se ve afectado por las lluvias en temporada de ciclones y se producen deslaves, se destrozan caminos, se forman socavones, se inundan y queda la población incomunicada. Minatitlán se vistió de verde en la pasada ceremonia de toma de posesión, Gaby Benavides y Virgilio Mendoza estuvieron presentes en la toma de posesión del alcalde Alejandro Mancilla; recordemos que el Partido Verde es la segunda fuerza política en la entidad, y que es uno de los aliados de la Cuarta Transformación. Que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

OSTENTOSA TOMA DE POSESIÓN FUE LA QUE ENCABEZÓ MARGARITA MORENO, pues se remontó a las gloriosas épocas donde la crema y nata de la sociedad colimense compartían la mesa y la sal para celebrar la llegada de un alcalde. Margarita Moreno, lucía un costoso vestido de la diseñadora Carolina Herrera, valuado en cerca de 27 mil pesos de acuerdo con el catálogo de dicha colección que está a la vista de todos en el sitio de internet, pero además unos pendientes preciosos y bueno, está por demás decir el lujo que caracterizó dicho evento. ¡Viva la austeridad pregonada en las campañas! Y es que yo recuerdo a una Margarita Moreno más sencilla, con poco maquillaje y abrazando a los más necesitados, pero su toma de posesión envía un mensaje muy diferente. ¡Como una película de Hollywood te viste Margarita, pues parecía más una coronación que toma de posesión! En fin, esperemos a que empiece su administración, por lo pronto se equivocó totalmente e inició con el pie izquierdo y a su lado derecho vimos a su cuñado el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y frente a ella a su marido Carlos García Noriega, diputado plurinominal y ex secretario de Finanzas del gobierno de Peralta Sánchez ¡Vaya mensajes! En el evento estuvo la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, con la sagacidad y belleza natural que le caracterizan.

GRISELDA VS JORGE LUIS ésta es la crónica de un round anunciado, y es que tantas veces dijo en campaña Jorge Luis Preciado que sería regidora Griselda Martínez, que el destino y sus fallidos intentos jurídicos para lograr ganar en la mesa lo que perdió en las urnas, le dieron su justo lugar, es el regidor número uno. Y bueno tras minar el campo durante este tiempo el día más esperado se dio, y fue el sábado pasado durante la primera sesión de cabildo que se dieron con todo.

Y es que cuando se sometió a votación el nombramiento del Oficial Mayor, Contralor Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública el panista cuestionó a la alcaldesa por elegir funcionarios foráneos y pidió verificar el caso del Dr. Andrés Peñaloza como oficial mayor, pues viene de la ciudad de México, a lo que la alcaldesa respondió que no tenía calidad moral para decir eso, ya que él tampoco es de Manzanillo; no terminó aquí, siguió insistiendo Jorge Luis Preciado y se ganó que le recordaran “que es uno de los principales responsables de la inseguridad por apoyar gobiernos corruptos” en fin, Preciado Rodríguez deja en claro cómo será su participación en el cabildo porteño, pero también Griselda Martínez, dejó en claro que no cederá ni un centímetro en las designaciones que son facultad de ella nombrar y que no se piensa dejar envolver por Preciado Rodríguez, a quien muchos porteños le agradecen el mega baile durante la pandemia, y muchos de los que asistieron, fueron los que no lo eligieron como alcalde.