El director mexicano Guillermo del Toro repite una nominación a los premios Oscar por Mejor Película

«Bestia»

La casa Gucci («La casa Gucci»)

Mejor canción original

Be Alive, de «El método Williams»

«Dos oruguitas», de «Encanto»

Down to Joy, de «Belfast»

No time to die, de No Time to Die («Sin tiempo para morir»)

Somehow You Do, de Four Good Days («4 días»)

Mejor banda sonora

«No mires arriba»

«Dune»

«Encanto»

«Madres paralelas»

«El poder del perro»

Mejor sonido

«Belfast»

«Dune»

«Sin tiempo para morir»

«El poder del perro»

West Side Story

Mejores efectos visuales

«Dune»

«Sin tiempo para morir»

Spider-Man: No Way Home («Spider-Man: Sin camino a casa»)

Free Guy