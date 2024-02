EL CAMPO ESTÁ ABANDONADO; LUPILLO GARCÍA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El campo de Colima y de todo el país está prácticamente abandonado por las nuevas políticas federales y del estado, en realidad es un problema social prioritario que debería ser atendido, los campesinos esperaban un cambio para mejorar y les fue peor, a la fecha son miles y miles los ejidatarios, agricultores, ganaderos y trabajadores jornaleros que están decepcionados, que viven en las comunidades rurales en condiciones muy críticas, muchos de ellos han decidido mejor vender sus parcelas y huir a las ciudades en busca de empleo, así contestó a pregunta expresa, el ex presidente municipal de Tecomán Guadalupe García Negrete comúnmente conocido como “Lupillo.

Agregó “Lupillo” que los recortes de los programas institucionales y la suspensión total de los créditos al campo han afectado al sector agropecuario, no tienen buenas cosechas y la ganadería tampoco repunta, la comercialización sigue siendo un problema no resuelto y son cada vez más nulos los apoyos al campo, antes había créditos con apoyo institucional para la compra de tractores y para la siembra de muchos cultivos hasta de frutales para el desarrollo del campo, ahora se convirtieron en muy pequeñas dádivas mediante becas que no sirven ni para alimentarse una semana y menos para el desarrollo de las familias campesinas, no puedes comprar ni las medicinas, porque no hay, engañan que existen en los centros de salud, los campesinos sin respaldo institucional no puedan lograr buenas cosechas ni modernizarse, antes había buenos apoyos y subsidios para la producción del campo como existen todavía en la mayoría de los países.

García Negrete aseguró que siempre se ha identificado con el sector campesino y que Colima sigue siendo económicamente muy importante en agricultura y ganadería, pero lo han marginado, pero una gran población es todavía rural, señaló que la actividad agrícola y pecuaria genera miles de empleos en el estado, pero la política nacional prácticamente olvidó al campo, pues en lugar de aumentar el presupuesto federal y del estado hacia el campo, lo redujeron con el pretexto del ahorro y la corrupción.

Finalmente “Lupillo” reconoció que sí realizó su solicitud a través del PAN para participar en la próxima contienda del 2024 porque a través del blanquiazul ganó la presidencia municipal de Tecomán y que en ese partido ha militado mucho tiempo, agregó que una vez que le informen oficialmente si participará o no, y le den su constancia podrá entonces a darlo a conocer, los diálogos con el ex alcalde se realizaron con miembros del Círculo Colimense de Analistas Políticos, y fue acompañado por el diputado local Rigoberto García Negrete.

MORENA DESTAPA A OTRAS DOS PRECANDIDATAS

Morena dio a conocer oficialmente a otras dos mujeres como precandidatas a las presidencias municipales, señalando que mediante boletín enviado por el Comité Ejecutivo Nacional, las candidaturas recayeron en María Guadalupe Solís Ramírez para Cuauhtémoc y para Coquimatlán Leonor Alcaraz Manzo.

LOS ENREDOS DE MARGARITA MORENO

Un verdadero show político está armando el equipo de Margarita Moreno con el supuesto de su renuncia al PRI municipal desde hace cerca de un año, el 13 de abril de 2023 para así tratar de reelegirse como alcaldesa por Movimiento Ciudadano, una aparente renuncia con fecha posterior como estrategia legal en donde le piden al Instituto Estatal Electoral si puede competir en la reelección, nada creíble por lógica política, ya que si fuera cierto que renunció desde hace casi un año, entonces ¿Por qué presionaban hasta hace un mes en reelegirse por la alianza PRI y PAN?, pues porque quizás todavía no presentaba ese documento de su renuncia como estrategia última y además ya había anunciado que se iría por la senaduría por Movimiento Ciudadano y quizás vieron después de que se decidió por la senaduría del MC como candidata a senadora no hará tanto daño al PRI y al PAN, por ello nuevamente decidieron otra estrategia de reelegirse, es decir ahora sí se ve que le quiere hacer mucho daño al PRI y al PAN, como si le hiciera el trabajo sucio a Morena, en realidad ya traen un verdadero enredo político. ¿Para donde se cargará el IEE?

