El camino de México antes de Qatar 2022

CN COLIMANOTICIAS

México.- Aunque la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, la Selección Mexicana aún tiene mucho por recorrer antes de hacer su presentación en dicha justa.

Y es que, el cuadro de Gerardo Martino tiene en puerta su debut en la Nations League 2022 , torneo al que llega con esa espinita clavada tras caer en el pasado, justo en la Final.

Será el próximo 11 de junio cuando México mida fuerzas ante Surinam en un duelo de suma importancia ya que uno de los objetivos es cerrar la fase de grupos como líder, sin embargo, no pinta sencillo ya que los amistosos que tuvo en estas fechas previo a la Nations no fueron favorables, incluso las pizarras quedaron en ceros como el reciente juego ante Ecuador, en el que pese a los movimientos del ‘Tata’ La Selección no pudo marcar.

Además, hay que recordar que este duelo ante Surinam se disputará en el TSM, por lo que la exigencia estará al doble al ser anfitrión y al volver a Torreón.

El grupo en el que se encuentra es el A y tendrá duelos de ida y vuelta, además en caso de cumplir y quedar como líder avanzaría a la fase Final y tendría en automático su boleto a la Copa Oro, meta que también tiene el timonel actual.

El martes 14 de junio estarán en Kingston, Jamaica para enfrentar a la Selección local, donde se espera los atacantes lleguen con mayor confianza en el National Stadium Independence Park.

En cuanto a los 38 elegidos en su lista para estos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, 25 militan en la Liga MX y 12 en Europa, mientras que uno juega en la MLS.

Marcelo Flores, fue el futbolista que más acaparó los reflectores y no por el tema de minutos, sino porque al tomar su decisión de defender la playera mexicana, muchos pusieron al joven del Arsenal como una promesa de cara a Qatar.

Guillermo Ochoa sigue como uno de los referentes en la plantilla y como uno de los líderes gracias a su experiencia y recorrido en Mundiales.

Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega y Henry Martín fueron la apuesta en base para el ataque, aunque dejaron mucho que desear y las dudas en cuanto a lo que podrán hacer en el siguiente torneo están al por mayor.

La ausencia de Hirving el ‘Chuky’ Lozano luego de la lesión que sufrió en el hombro derecho y por la cual se encuentra en recuperación tras entrar a quirófano, le pasó factura al esquema de Martino y se espera que pueda integrarse lo más pronto posible.

Javier Hernández, sigue a un lado pese a que la afición continúa pidiéndolo en la lista de Qatar y aunque se dice que ya habló con el ‘Tata’ su nombre sigue sin ser anotado.

Por otro lado, el cuadro azteca volverá a los amistosos el 31 de agosto y sacará provecho de la pausa por la fecha FIFA para para visitar Atlanta, Georgia y encarar a Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium.

Con información de ESTO