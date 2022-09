El Ayuntamiento de Manzanillo convoca a jóvenes a alistarse al Servicio Militar

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Como cada año el Ayuntamiento de Manzanillo fomenta a la juventud a alistarse en el Servicio Militar Nacional para que puedan contar con la Cartilla de Identidad Militar. De acuerdo con el calendario oficial, la fecha límite para la inscripción es el próximo 14 de octubre de 2022.

Para la realización de ese trámite es necesario acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Manzanillo, ubicada en la presidencia municipal, tercer piso, en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Los requisitos para alistarse son: copia legible del acta de nacimiento emitida por el Registro Civil (no se aceptarán actas del kiosco de servicios o de internet); copia del grado escolar que se curse o constancia de los estudios terminados; copia del comprobante de domicilio. (luz, agua, teléfono o predial); copia del nuevo formato de la CURP.

Además, se requerirán 5 fotografías recientes (no digitalizadas) para cartilla, en blanco y negro con fondo blanco, camisa blanca, cuadrangulares de 35 x 45 milímetros, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 milímetro, de frente, sin retoque, sin brillo, que no sean instantáneas, corte de pelo militar, sin lentes, sin bigote, sin barba, patilla recortada, sin aretes.

Respecto al personal remiso (aquel que no obtuvo cartilla al cumplir los 18 años de edad) o nacido en otro estado o municipio, deben presentar constancia de no registro emitida por la Junta de Reclutamiento del lugar donde nació, donde se especifique que no ha tramitado la cartilla del Servicio Militar Nacional.