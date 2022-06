El audio de Alito-Noriega , con el cariño de siempre, Layda Sansores…  

Por: Mayahuel Hurtado.

Definitivamente a quien no le resulta conveniente tener un marido tan visible es a la alcaldesa de Colima Margarita Moreno y es que cada vez que cónyuge Carlos García Noriega sale a escena, se le esfuman sus proyectos de mediano y largo plazo, pues aunque usted no lo crea, ella es el plan B de Lizzie Moreno y se mueve en la órbita de los intereses de ése grupo y obviamente de su cuñado y padrino político José Ignacio Peralta Sánchez, a quien se le vio recientemente muy repuesto y sonriente en un evento del PRI.

Trascendió un audio difundido por la gobernadora de Campeche Layda Sansores, mismo que de acuerdo con la información que presenta revela un supuesto esquema ilegal de financiamiento a la campaña de la entonces candidata Margarita Moreno; en dicho audio se habla de que presuntamente «Noriega habría recibido un millón de pesos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI dirigido por Alejandro Moreno «Alito» situación que llama la atención porque de acuerdo con la información de varios medios de comunicación a nivel nacional con estás acciones el PRI buscaba evadir los esquemas de revisión del gasto de las campañas del 2021, en dónde el tricolor recibió 250 millones de pesos aproximadamente para financiar las candidaturas en todo el país.

Durante su programa “Martes de Jaguar”, la gobernadora Sansores pidió al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, tomar en consideración este material en audio, y calificó a los diputados federales y presidentes municipales electos por el PRI como surgidos del fraude pues “no sabemos de dónde vino el dinero que usaron” además que rebasaron los topes de campaña sin que las autoridades electorales los hayan sancionado.

En el audio se escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acordar con su operador financiero el manejo de los recursos.

En cambio -dijo-, a Morena le “tiró” dos candidatos a la gubernatura, uno por gastar 26 mil y el otro por 30 mil pesos que supuestamente no comprobaron.

En el audio que presentó Sansores San Román, “gracias a que no salió el amparo a favor de Alito”, se escuchan pláticas sobre manejo de recursos de la campaña electoral para “ no dejar rastro”.

«(Alito)–Le va dar Noriega un peso (es decir, un millón de pesos), es que ¿Hugo, por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey?

—-Lo que me explicó, me dice es para no dejar rastro porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña puede ser observado por la autoridad es lo más seguro(…)»

Hasta ahí parte de la transcripción del audio que presentó la gobernadora de Campeche y dónde exige de inmediato la intervención de las autoridades electorales.

El día de hoy de inmediato salió Carlos García Noriega a negar categóricamente «que el audio se tratara de él y aseguró que el nunca acudió a recibir recurso alguno » tal y como lo declaró a un medio local.

Llama la atención que haya salido a dar una explicación no solicitada, considerando que puede haber decenas de Noriegas en el Revolucionario Institucional y además su incómoda posición tras los señalamientos hechos como ex Secretario de Finanzas, creo que está muy mal asesorado desde el sillón que todo lo ve y se defiende mejor callado.

En cuanto a Margarita, debe buscar la estrategia para eludir estás situaciones, no sé un paraguas, una careta, un escudo, realizar actividades que sean un reflector, en fin, algo debe haber y algo deben recomendarle sus asesores, para que su imagen no se desgaste y los escándalos no la alcancen y terminen por sepultar sus aspiraciones para 2024.

Lo cierto es que Layda Sansores gobernadora de Campeche (a quien admiro y respeto mucho), está mostrando al país su liderazgo político y al mismo tiempo, marcando la agenda del PRI, trae en la mira a varios ediles y legisladores que llegaron a los cargos la pasada elección y su figura y declaraciones serán determinantes para lo que se avecina en 2024. Al tiempo

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: El Congreso del Estado a través de un exhorto a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva «para que conduzca su actuar bajo los parámetros y las reglas que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Pero los tribunos del PRI-PAN querían ver una escena estilo coliseo romano. Señores diputados de la Alianza, tengan memoria y apresurense con el tema de Nacho Peralta, ése si que urge y género un impago histórico a Miles de trabajadores. ¡Sea por Dios!

REMO 1: Dante Delgado líder nacional de MC envió la señal más clara hasta el momento de que el partido, no pretende formar una alianza electoral con el PAN, el PRI y el PRD. dijo: «Nosotros, desde Guadalajara, advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic».

REMO 2: a veces a las personas se les olvida que son funcionarios y no reyes, que son temporales y no eternos y que desde que entran a un cargo público en la dependencia que sea, es efímero. Al llegar a una dependencia deben acatar indicaciones, servir y lo más importante, respetar a sus compañeros, sobre todo a los que años de experiencia y conocimientos les distinguen. Insisto son empleados, no emperadores.