Echeverría-FMP: Hijo de tigre “Pintito / Arnoldo Vizcaíno y la dulce cosecha…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Para nadie es un secreto como fue el brinco de la nada a la política de Fernando Moreno Peña, pues desde su etapa estudiantil e incluso antes se caracterizó por ser un buen negociador, ya estando en la Federación de Estudiantes Colimenses, inició su proyecto político más ambicioso y es que era la época del cacicazgo político, de Luis Echeverría Alvarez, del dominante poder del PRI, no tardo mucho en relacionarse con la alta cúpula y de ahí, adherirse al Partido Revolucionario Institucional y convertirse en el legislador federal más joven de la historia del país en el periodo de 1976 a 1979.

Posteriormente sus alianzas y compadrazgos lo llevaron a ir escalando hasta llegar a la gubernatura, en la vieja escuela del PRI aprendió a quitarse del camino a quien le estorbara y a mantener a raya a quien se le opusiera, fue y ha sido Fernando Moreno Peña una figura muy dominante tras asumir la gubernatura de Colima se propuso desde entonces estar en la cúpula del poder, ocupando cargos como delegado, seguir controlando el poder del estado desde su grupo político e idealizar el ser algún día, el abanderado del tricolor para sentarse en la Silla del Águila, aspiración máxima que cualquier político tiene.

Sin embargo sus cálculos fueron devorados por el tiempo y por la aparición de nuevos rostros en la política mejor apadrinados o con alianzas más fuertes que Moreno Peña, y es que la idea de que de Colima, una entidad pequeña en territorio, pero grande en cuanto a su diversidad geográfica y actividad económica dio a un presidente como Miguel de la Madrid Hurtado.

Fernando Moreno nunca dejó de soñar que podría llegar a ser el hombre más importante del país, pero tras su fallida estrategia como unos de los coordinadores de la campaña de Roberto Madrazo en 2006 y con el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa, quedaron totalmente sepultadas sus aspiraciones y se dedicó a ser el líder de facto del PRI hasta la fecha, pues los candidatos en su mayoría eran palomeados por el ex gobernador.

No había ningún mandatario estatal del PRI que no tomara en cuenta la opinión de Fernando Moreno Peña para llevar las riendas en la entidad; era muy común la frase que pronunciaba a menudo: “A donde voltees, veras el paso de mi mano en cada obra” y debe ser durante décadas concentró un poder político y económico formó un ejército electoral que aún tiene un porcentaje que aunque insuficiente para ganar por sí solo una elección, si es suficiente para romper o incendiar a un gobierno estatal desde dentro.

Por eso sus huestes, los que le deben un trabajo o una vida en política, están uno y otro día haciendo la chamba desde dentro para no solo tener el pulso del gobierno de Indira Vizcaíno, sino para generar infiernitos y la necesidad de que él sea quien “con su asesoría” brinde la “solución” porque nadie puede dejar de tener en cuenta que en 2016 lo dejó en claro «un político nunca se retira, sólo se desvanece» y ahora su proyecto está depositado en su hija Lizzie Moreno y aunque Margarita la alcaldesa de Colima diga que va a buscar la reelección, esa decisión atraviesa por el proyecto principal del patriarca del PRI Fernando Moreno Peña.

ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ Y LA DULCE COSECHA tras 30 años de lucha en la izquierda pudo ver consolidado el triunfo a la gubernatura en su hija Indira Vizcaíno Silva, y la historia en política no nos dejará mentir, los hombres de lucha, cuando logran que sus hijos lleguen a la gubernatura, logran al mismo tiempo levantar la dulce cosecha al ver materializados sus proyectos en uno de ellos y aunque la oposición incipiente todos los días esté metiéndole ruido al tema, nadie puede quitarle mérito a que el precursor de la alternancia en la entidad es el profesor Arnoldo Vizcaíno.

En su trayectoria política encontraremos sacrificios, anécdotas gratas y otras muy ásperas, pero que nunca lo alejaron para ver la llegada de la izquierda al poder.

Entonces viene a mi mente la pregunta ¿los de derecha y ultraderecha que le han hecho tanto daño al estado y a la entidad tienen la calidad moral para cuestionar a los hombres y mujeres de lucha de la izquierda? La realidad es que no. Lo mejor sería que los dejaran trabajar, les permitieran gobernar sin guerritas sucias, sin infiernitos y concluido el periodo, que el pueblo evalúe su desempeño.

El pueblo pone y el pueblo quita, eso es a lo que le teme la oposición incipiente y en el no tan lejano 2024, la izquierda volverá a ganar. Al tiempo.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMO: Los Obradoristas cierran filas y reconocen el liderazgo y la lealtad a la izquierda en el estado de Colima del maestro Héctor Jesús Lara Chávez, los que apoyan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya están listos para elegir consejeros.

No se puede concebir la idea de la integración de un Consejo en Morena sin el profe Héctor Lara, un soldado de la Cuarta Transformación.

REMO 2: La Gobernadora Indira Vizcaíno asistió a una puesta en escena “Encanto” el musical, y lo digo yo y muchos manzanillenses coinciden, ojalá que en Manzanillo ya por fin contemos con un teatro, urge un espacio formal para el desarrollo de estos eventos, sé que otros gobiernos prometieron y no cumplieron, se que no será fácil, pero si deseo que su gobierno se caracterice por dejar un legado invaluable cómo lo es un teatro. No es lo mismo adaptar un espacio, que tener un edificio con todos los recursos estructurales, técnicos y escénicos para disfrutar de una puesta en escena. Ya lo merecen Manzanillo, ya nos toca disfrutar el arte como lo hace la zona norte.

REMO 3: hay algunos recién nombrados en los cargos que tienen el “complejo de Napoleón” y andan excediéndose en sus funciones, no son gente identificada con la izquierda, los conozco bastante bien, son gente advenediza, sin valores, sin arraigo y mucho menos se identifican con la 4T, se colaron aunque su pasado con el PRIAN es más que conocido y ya se creen emperadores desde las oficinas que les pusieron a dirigir. Recuerden que nada es para siempre, menos un cargo y lo más importante, no van a llegar a imponer, van a construir con el consenso, van a edificar en disenso, eso es liderazgo, para ser autoritario, cualquier bruto funciona. Ya daremos datos si no le bajan de rayitas