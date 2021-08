Docentes de Colima rechazan regreso a clases presencial y se manifiestan contra impago de gobierno

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Docentes de Colima rechazaron el regreso a clases presenciales como lo ordena la autoridad federal, derivado de los altos casos de Covid-19 y la falta de material de protección para evitar más contagios.

En una manifestación por el incumplimiento de Gobierno del Estado en el pago de la primer quincena de agosto, el colectivo de la Escuela Secundaria No.1, Francisco Hernández Espinosa también exigieron se les otorgue prestación que se les ha retenido, entre ellas la médica.

Tras cuestionárseles sobre la determinación del regreso a clases presenciales, el colectivo mencionó que no existen las condiciones para ello.

Esto debido a que no se les ha otorgado el material de protección contra el Covid y que docentes de la Sección 39 del SNTE no cuentan con servicio de salud.

El director de la Escuela Secundaria No.1, Fernando Hernández González, acompañado de alrededor de 30 trabajadores de la educación, manifestó que la mayoría son padres de familia, el sustento de su hogar y la primera quincena de agosto no les ha llegado.

En la manifestación por la falta de pago del gobierno estatal, dijo que ya es 19 de agosto y no ha llegado sueldo.

En el tema de la prestación médica, señaló que se les descuenta quincenalmente la aportación para dicho servicio, pero la autoridad no lo reporta a la institución correspondiente y cuando van por algún padecimiento, no se les atiende.

En su intervención Ana Yolanda Barragán Gutiérrez, psicóloga dicho plantel, mencionó que requiere su sueldo y garantías de que ante un inminente regreso a clases puedan tener en regla los servicios médicos.

“Porque no tenemos una clínica en específico a donde podamos ir a atendernos en caso de Covid, el Hospital Regional Universitario está saturado, sabemos que está al 85 por ciento de su capacidad, nosotros no tenemos IMSS, no tenemos ISSSTE y nos encontramos desprotegidos”.

Señalaron también que necesitan el recurso de su quincena para transportarse y para cumplir con sus actividades laborales, como el pago de internet, de su línea telefónica, que en este momento por la pandemia son básicos para impartir las clases en línea.