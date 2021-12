Docente puede transformar vidas hacia un futuro mejor: Hortensia Sierra

*La especialista en el tema impartió conferencia virtual a personal de la UdeC, a lo cual se conectó el rector Christian Torres-Ortiz para darle la bienvenida.

Colima, Col.- “Cuando hablamos de cultura estamos hablando de un cambio de una posición de los valores; hay un cambio de mirada personal e institucional”, dijo Hortensia Sierra Hernández en la conferencia virtual “Cultura de Paz para Docentes”, que impartió como parte de la Clausura de la Semana de la Cultura para la Paz que se llevó a cabo en la Universidad de Colima.

Al darle la bienvenida, el Dr. Christian Torres Ortiz Zermeño, rector de esta casa de estudios, señaló que los docentes son quienes “pueden convertirse en los principales agentes de educación para la paz, por la interacción y vínculo permanente con nuestro alumnado. Ello implica trabajar en diversos aspectos como la justicia y la libertad, pero sobre todo en la sensibilización de individuos y colectivos, para que adquieran valores y prácticas que garanticen el respeto a los derechos humanos”.

“La educación es una de las principales vías para promover tales actitudes; por ello, trabajamos para vincular estas tareas con las acciones de igualdad de género e inclusión, con el objetivo de formar profesionales responsables y solidarios”, agregó.

Los profesores, dijo el rector, “son clave en estas actividades; por ello, los invito a estar atentos a las voces de expertas en el tema, como la Mtra. Hortensia Sierra, y aplicar los nuevos conocimientos en las labores cotidianas para arraigar una cultura de paz que nos permita vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades y justicia social”.

En su conferencia, Hortensia Sierra señaló que al hablar de cultura de la paz para docentes, “lo primero que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos como docentes, hacer un diagnóstico sobre cómo es que manejamos las emociones, cómo respondemos a los conflictos, así como cuáles son las habilidades que necesitamos fortalecer. Dentro de ese mismo diagnóstico, preguntarnos ‘¿qué entiendo yo por paz y qué tan cercano o cercana me siento a este concepto?’, de igual manera, cuestionar el cómo en mi institución y en mi equipo de trabajo se toma el tema de la paz”.

Este primer diagnóstico, dijo, “ayudará a conocer todos aquellos indicadores que me ayudan a mantener o sacarme de mi equilibrio, ya que si quiero mejorar mi equilibrio en el aula, primero tengo que cuidar toda esta esfera. Es un engaño si queremos dar lo mejor en nuestro trabajo pero nos estamos descuidando, pues no podemos dar lo que no tenemos”.

Dentro de este mismo diagnóstico, mencionó la ponente, el docente debe preguntarse “¿qué incidencia tengo yo en mi entorno?”, Por supuesto, agregó, “sí tenemos una incidencia en el grupo, dependiendo del nivel de equilibrio que podamos marcar. Es muy importante el entorno en que nos encontramos, por lo que se debe ser congruente respecto a la situación que estoy viviendo en casa o en la institución y mi entorno social, para entonces poder definir qué acciones y estrategias quiero para definir una cultura de paz”.

Después del diagnóstico, señaló que para poder llevar a cabo estrategias en el grupo, “debemos conocer la situación afectiva del grupo, tamaño, el grado de vinculación permitido o prohibido dentro de dicho grupo y cuestionarme: ‘¿qué aspiración tengo con el grupo y qué me gustaría provocar en ellos? No importa lo que estás enseñando, lo que importa es qué quieres dejar a tus alumnos”.

Antes de concluir, la Mtra. Sierra comentó que quienes tienen misión docente tienen está vocación de poder tocar las vidas o de transformarlas hacia un futuro mejor; “Yo te invitaría a que una vez que hagas un diagnostico, veas qué estrategias puedes implementar, como serían: identificar las necesidades, generar bienestar, mejorar la convivencia, abrir el diálogo, es decir, indicadores que sirven para poder construir colectivamente, esto requiere de compromiso, quitar la barrera docente-alumno, permitir tocarse y tocar a la otra persona (simbólicamente hablando, aclaró)”.

Para finalizar, dijo que cuando hablamos de cultura “es porque estamos hablando de un cambio de una posición de los valores; hay un cambio de mirada personal e institucional. Generar cambios de actitud y de acción que eventualmente en unos años generen hábitos y que esos hábitos eventualmente generen una cultura de paz”.