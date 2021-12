Aplican con éxito el EGEL-Ceneval en la Universidad

*Se cuidaron en todo momento las medidas de seguridad sanitaria.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con éxito y guardando las debidas medidas de seguridad sanitaria, este viernes se realizó, en todos los campus de la Universidad de Colima, la aplicación del Examen General de Egreso de la Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (EGEL-CENEVAL).

Este examen “es un instrumento de evaluación de cobertura nacional cuyo propósito es determinar si los egresados que concluyen un plan de estudios de la licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades que se consideran indispensables al término de su formación académica”, según se asienta en la página del CENEVAL.

Luego del examen, Alida González Cortes, estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero dijo, que “fue una mañana cansada, pesada, pero siento que durante la primera jornada del examen me fue muy bien. Todo lo que he aprendido en el transcurso de la carrera viene plasmado en el examen, no lo he sentido difícil hasta el momento”.

Lourdes Montes Gutiérrez, alumna de la Licenciatura Enfermería, comentó que los conocimientos que adquirió en la carrera vienen en el examen; “me siento un poco nerviosa, pues por la contingencia no pudimos realizar mucha practica en algunas unidades de salud; voy bien, aunque siento que me faltó fortalecer algunos conocimientos”.

Lizbeth Castillo Manríquez, estudiante de la Licenciatura de Nutrición, dijo que se sentía nerviosa pero contenta “porque ya vamos a egresar; al estar haciendo el examen sientes los nervios, la presión, es un poco tedioso, pero sé que me va ir muy bien. A pesar de que nos tocó la mitad de la carrera en línea, creo que hasta el momento me ha ido muy bien”.

Por último, Jesús Hernández Preciado, estudiante de la Ingeniería en Telemática, dijo que la pandemia sí afectó un poco sus estudios; sin embargo, los conocimientos que adquirió le han permitido hasta el momento contestar el examen; “me siento bien, creo que me fue bien, siento que no es un examen muy complicado”.