Dirigente sindical de Salud urge a gobernadora delimitar situación del IMSS-Bienestar con trabajadores de Salud

Colima, Col.- La dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Dolores González Meza, urgió a la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva y la secretaria de Salud, Martha Janet Espinosa, abrir agenda para reunirse y delimitar la situación que ocasiona el programa IMSS-Bienestar, a fin de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del sector salud.

Tras denunciar que continúan los atropellos hacia los trabajadores por parte de gente del IMSS-Bienestar, solicitó a la autoridad estatal den a conocer el convenio de dicho programa, ya que como trabajadores de la Secretaría de Salud los están involucrando.

González Meza insistió en la importancia de la reunión entre representantes dicho programa, de Gobierno del Estado y de la organización sindical tanto nacional como local.

“Nosotros tenemos trabajadores que también trabajan en el IMSS y están indignados, entonces es importante que nos sentemos, porque no vamos a permitir como trabajadores de la Salud que vengan a decirnos que lo que hemos hecho ha estado mal, porque incluso hemos atendido derechohabientes del ISSSTE y del IMSS que prefieren operarse en nuestros hospitales, que prefieren atenderse en consulta externa a nuestros hospitales que con ellos, no creo que estemos haciendo las cosas mal, si lo gobierno manejaron los presupuestos en dirección diferente, no es problema de los trabajadores”.

Aseguró que personal del IMSS-Bienestar no conoce los principios básicos de la administración, lo que les genera problemas constantes.

Añadió que con el programa IMSS-Bienestar quieren implementar programas de salud arcaicos, como lo que Colima tenía desde hace más de 15 o 20 años.

“Ahora quieren implementar el programa de IMSS-Bienestar rural, y al Hospital Regional, al Hospital General de Manzanillo, el Hospital Materno Infantil y al Hospital General de Tecomán, pretenden hacerlos hospital rural”.

La dirigente sindical refirió que en esos hospitales se ha sacado adelante a pacientes en situación de salud crítica, donde se tiene atención especial de terapia intensiva, de terapia intermedia.

“No es posible que quieran implementar esos programas (IMSS-Bienestar) aquí con nosotros, es un retroceso”.

“Vinieron hacer un soberano desmadre estas personas del IMSS-Bienestar, se la pasan en el clima y nada más bajan con el chicote a ver qué se está haciendo, pero no conocen ni la normatividad de la Secretaría de Salud ni los reglamentos, ni siquiera creo que conozcan los del IMSS”.