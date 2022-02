Despiden a trabajadores del Insabi Colima por ‘tener dos empleos’

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Más de 60 trabajadores de todo el estado pertenecientes al Instituto de Salud para el Bienestar de Colima (Insabi) fueron dados de baja por “tener dos trabajos”.

De acuerdo a Lluvia Amaranta Silva Moreno, quien se desempeñaba como enfermera en el Centro de Cancerología y fue afectada al ser dada de baja, las autoridades del Insabi culpan a la incompatibilidad de horario.

“Ante la Ley no se prohíbe tener dos trabajos, no hay explicación aquí, sabemos que el horario no se cruza y aun así su última palabra es que el hecho es que no se puede trabajar en Insabi, porque las reglas de Insabi cambiaron”.

Expresó que fueron dados de baja desde médicos especialistas, químicos, enfermería hasta especialistas, quienes estuvieron dando la cara ante la pandemia de Covid-19 desde el 2020, a pesar de la falta de insumos y recursos.

“Nosotros sacamos la pandemia adelante y no es posible que ahora nos estén corriendo de esta forma y no les importe nuestra situación económica y legal”.

De esta manera hizo el llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que la Secretaría de Salud se “lava las manos” diciendo que la indicación viene de oficinas centrales de la Ciudad de México.

CONTRATO FUE FIRMADO EL 31 DE DICIEMBRE

De acuerdo a Silva Moreno, el contrato lo firmaron el 31 de diciembre por cuatro meses, el cual no se respeta.

“Decidimos la mayoría nosotros que por incumplir el contrato nos presentaríamos a laborar a pesar de la orden verbal de que nos estaban dando de baja”.

Agregó que la dependencia encargada “borró” los números del checador y por lo tanto no están autorizados para ingresar al Instituto.

“Como las peores personas nos corrieron y ni las gracias nos dieron”.

INSABI FEDERAL DIJO QUE YA ESTABAN REGULARIZADOS

La afectada dijo que el 7 de enero Candelario Pérez Alvarado, Coordinador de Recursos Humanos y Regularización de Personal en Insabi a nivel nacional, tuvo reunión con trabajadores de la salud e informó que quienes tenían contrato Covid ya estaban regularizados.

“Que este año a nadie se le iba a despedir y teníamos el trabajo seguro este 2022, que ya estábamos regularizados, pero de buenas a primeras pasa esto”.