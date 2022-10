DESORDEN URBANO, CONDENA AL SUBDESARROLLO

Educad a los niños y

no será necesario

castigar a los hombres.

Pitágoras.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Si bien es cierto que uno de los grandes problemas que hemos enfrentado como país ha sido el subdesarrollo, así como la pobreza y la pobreza extrema a lo largo y ancho de nuestro país.

En el caso particular de nuestro estado basta recorrer los principales municipios como lo son Manzanillo, Tecomán, Villa De Álvarez y Colima para darnos cuenta de cómo han crecido estos de forma desordenada, lo cual propicia en gran medida condiciones desigualdad muy marcadas lo cual parece indicar están condenando al país a un estatus de subdesarrollo.

No obstante que existen leyes y reglamentos enfocados a prevenir o regularizar según sea el caso que surjan fraccionamientos irregulares, los esfuerzos se deben concentrar en los estados pero en mayor énfasis en los municipios ya que entre ambos y de la mano del gobierno federal existirá un crecimiento ordenado en cada una de las demarcaciones.

Si se continúa bajo esta inercia negativa la ciudades seguirán creciendo de forma desordenada, con lo cual no se garantiza un crecimiento sustentable lo cual deriva en una baja competitividad derivando en un crecimiento de manera considerable sin qué se pueda detener este fenómeno social.

Las autoridades y en particular las municipales deberán prestar mayor atención y desarrollar políticas urbanas sustentables, en las cuales se considere la movilidad de las personas los espacios públicos y el orden territorial ya que de esa manera se podrá avanzar en la gran problemática en la cual se ha convertido el uso del suelo para vivienda digna.

Muchas familias han sido afectadas a través de despojos, extorsiones y otro tipo de delitos, ya que al no existir un título de propiedad conforme marca la Ley los pseudolideres de colonias o vivales aprovechándose de la ignorancia de la gente y de las condiciones irregulares en que se encuentran sus predios cometen actos ilícitos perjudicando el patrimonio de las familias.

Las familias al construir su patrimonio en terrenos irregulares tienden a desarrollar su vivienda bajo condiciones de mala calidad en lo referente a los servicios básicos como son el agua potable, red de drenaje, energía eléctrica, y a esto se le suma la mala imagen urbana que representa el desorden propiciado al construir en terrenos irregulares ya que son terrenos en zonas informales.

Y un tema que no podía quedar fuera es el relacionado al factor psicológico, ya que cuando una familia tiene establecida su casa en condiciones de marginación, se visualizan bajo un contexto de total marginación ya que no se asumen como ciudadanos plenos, sin embargo, al momento de qué obtienen su título de propiedad su papel dentro de la sociedad cambia radicalmente.

El problema no es cuestión menor ya que se estima que existen 7 millones de predios que su estatus se encuentra en condiciones irregulares, no obstante lo anterior, y que existen programas para regularizar este tipo de fenómenos son los tres órdenes de gobierno federal estatal y municipal quienes deberán trabajar a marchas forzadas para combatir ese rezago y que debería preocuparles ya que la pobreza y la pobreza extrema no se podrán erradicar si estos predios irregulares siguen siendo incrementados.

Las anteriores cifras revelan que las políticas públicas llevadas a cabo por los tres órdenes de gobierno en nuestro país están faltando a una visión bien definida sobre qué factores inciden de manera significativa en el combate a la pobreza extrema y a la pobreza, ya que los recursos que canalizan para diferentes programas sociales vía presupuestos de egresos se realiza sin considerar en el órgano rector del gasto recursos considerables tendientes a combatir de manera frontal este fenómeno de predios irregulares.

El disminuir la pobreza extrema ha sido una de las metas planteadas por más de 145 países que comparten y se preocupan por establecer condiciones de vida dignas para la población, pero no solo basta con reducirla, sino que una vez lográndolo esta sea sostenible en todo el mundo y una de las obligaciones del estado mexicano plasmado en nuestra carta magna versa en torno a que los mexicanos debemos contar con vivienda digna, situación que contrasta radicalmente con nuestra realidad.

