Desmantela comuna plaza de toros y entrega herraje a particulares sin consentimiento del Cabildo: Roberto Verduzco

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Roberto Verduzco, regidor por Movimiento Ciudadano, denunció que sin autorización del Cabildo, el ayuntamiento desmontó la plaza de toros que se ubica en los terrenos de la feria, cuando éste bien municipal debe pasar por un proceso de desincorporación firmada por el cabildo en pleno.



Explicó, que en la comisión de bienes municipales y panteones, de la que es integrante, se solicitó el retiro de la gradería de la plaza aduciendo el mal estado de la misma, por lo que acudió al lugar para inspeccionar y no autorizar sin verificar el estado real “pero me encuentro con que ya llevaban una buena parte de gradas quitadas por unos particulares, traté de comunicarme con el presidente municipal, no me pudo tomar la llamada pero no existe un dictamen firmado mucho menos una autorización por parte del cabildo, eso no debe de ser”.



“No se debe actuar así, todo es cuestión de comunicación y estamos para apoyar pero tenemos que señalar también”.



Sobre este tema, la síndico municipal Tania Osorio, presidenta de la comisión de bienes municipales, admitió que también desconocía que ya se estaban quitando las gradas cuando aún no pasa por cabildo el dictamen.



“Existe un dictamen por parte de protección civil y el 90% de la estructura de la gradería ya estaba por colapsar, es peligroso y está el tema de la feria, que hasta el momento sigue en pie por eso se sometió en la comisión la desincorporación de la estructura y la venta, la ganancia sería para el mismo mantenimiento”. Dijo que por cuestiones de tiempo hasta ayer (Jueves 06) no le habían entregado el dictamen firmado.



“Yo no sabía que se estaba haciendo ya la desinstalación de las graderías, me dicen en oficialía que vía oficio el comité de feria les pidió la oportunidad de desmontarla y almacenarla porque les urge habilitar el espacio para la nueva gradería porque esa gradería no es segura para nadie”



La sindico municipal reconoció que no fueron las formas, pero también justificó la situación debido a la premura de la organización de la feria “solo estaba el dictamen en firma, el lunes se iba a subir el punto para votarlo” en ese sentido confirmó que la decisión de quitar la gradería fue de la oficialía mayor, pero que esta no se vendió, solo se desinstaló para tener el espacio limpio.