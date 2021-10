Descubren posible exoplaneta fuera de la Vía Láctea

CN COLIMANOTICIAS

México.- Un grupo de científicos descubrió un planeta un 40 % más grande que Júpiter que increíblemente sobrevivió a la explosión de una estrella similar al Sol y ahora órbita alrededor de la enana blanca resultante del cambio de dicho astro.

De acuerdo con los investigadores, esta imagen espacial podría revelar lo que ocurrirá en un futuro muy lejano con el sistema solar en el que habita la Tierra.“El futuro de la Tierra puede no ser tan optimista porque está mucho más cerca del Sol (…) en caso de que la humanidad quisiera trasladarse a una luna de Júpiter o Saturno antes de que el Sol friera la Tierra durante su fase roja supergigante, todavía permaneceríamos en órbita alrededor del Sol, aunque no podríamos depender del calor del Sol como una enana blanca por mucho tiempo”, explicó David Bennet, coautor de la investigación.

Ahora bien, para que suceda esto tendrían que pasar más de 5 mil millones de años, por lo que por ahora hay tiempo de continuar las investigaciones en el espacio y de anunciar nuevos descubrimientos como los que la NASA reportó el pasado 25 de octubre.

Según un informe de la Agencia Espacial de Estados Unidos publicado en Nature Astronomy, con ayuda del Observatorio de rayos X Chandra se pudo ver lo que los expertos han catalogado como el posible primer planeta detectado fuera de la Vía Láctea.

“El posible candidato a exoplaneta se encuentra en la galaxia espiral Messier 51 (M51), también llamada Galaxia Whirlpool debido a su perfil distintivo”, explicó la NASA por medio de un comunicado de prensa.

Cabe recordar que, un exoplaneta es considerado como tal al estar por fuera del Sistema Solar del que hace parte la Tierra, aunque este nuevo candidato es el primero es vislumbrarse por fuera de la Vía Láctea, lo que representa un hito en la investigación espacial.

Sin embargo, no todo es felicidad en esta situación, pues el descubrimiento sólo puede tomarse como una posibilidad, y tal parece que la hipótesis no se podrá verificar en varias décadas teniendo en cuenta que, “la gran órbita del planeta candidato significa que no volvería a cruzar frente a su socio binario durante unos 70 años”.

“Desafortunadamente, para confirmar que estamos viendo un planeta, probablemente tendríamos que esperar décadas para ver otro tránsito (…) Y debido a las incertidumbres sobre cuánto tiempo se tarda en orbitar, no sabríamos exactamente cuándo mirar”, concluyó la coautora Nia Imara de la Universidad de California en Santa Cruz.

Con información de Infobae