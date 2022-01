Derechohabiente exige renuncia de delegado del IMSS Colima por falta de trato digno

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Abel Guízar Madrigal, derechohabiente del IMSS e involucrado en conato de bronca el Hospital General de Zona número 1 de Villa de Álvarez, exigió la renuncia del delegado del Seguro Social en Colima.

Como es de recordarse, derechohabientes del IMSS, elementos de seguridad privada, incluso personal médico se vieron implicados en un zafarrancho que se registró ayer por la noche al interior del área de atención a pacientes Covid, presuntamente en aparentemente falta de atención.

El denunciante expuso que es empleado y le piden llevar justificante médico si presentan síntomas de Covid.

“Acudimos a la clínica yo y mi esposa, llegamos a las 12 del día y continuamos hasta las 10 de la noche y no nos atendían, había gente desde las 6 de la mañana y hacían caso omiso a la gente, no había organización, no daban ficha”.

Guízar Madrigal agregó que él salió a la 1 de la madrugada de este jueves y no lo atendieron.

Argumentó que médicos y enfermeras del IMSS solo estaban en el celular y no dejaban pasar a las personas.

“Nos acercamos yo y otra persona con el guardia de seguridad para que dejarán pasar a una señora y solo así dejaron pasar”.

Guízar Madrigal apuntó que posteriormente cuando le tocaba ser atendido un médico le tomó los signos vitales pero además comenzó a provocarle expresando: “¿así como eres de gallito también eres ahí afuera?”.

Aseguró que se enojó, se aisló y dicho médico continuaba con el acoso verbal.

“Sale después el supuesto delegado, saqué el secular pidiéndole que se identificara y me tiró un manotazo, me tiró el celular y al juntarlo me comenzaron a golpear”.

Hizo el llamado a que la Fiscalía actúe, ya que no le tomaron la denuncia. Así también solicitó a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva que interviniera apoyarlo en el asunto.