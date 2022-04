Denuncian comerciantes a Elias Lozano de dañar su patrimonio

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecoman, Col.- Comerciantes establecidos del centro histórico de Tecomán, resguardan los kioscos del andador 18 de julio ante la amenaza del Ayuntamiento y del presidente Elias Lozano, de quitarles las cortinas a los Kioscos que ellos operan desde hace varios años.

Acompañado de una decena de comerciantes Jonathan Castillo Téllez líder de la CNOP lamentó la actitud del ayuntamiento pues no hay explicación alguna para quitarle a los Kioscos las cortinas metálicas que los propios comerciantes colocaron para proteger a sus negocios.

“Nosotros hace dos años pedimos autorización al presidente municipal Elías Lozano el cual la pareció una excelente idea de que pusiéramos cortinas porque estábamos siendo afectados por la delincuencia ya que aquí nos han robado más de 10 veces al año”.

Jonathan Castillo, dice que los comerciantes no se explican porque el ayuntamiento quiere quitar las cortinas de los Kioscos “es que no hay ningún motivo nomas por el hecho de que ellos quieren quitar las cortinas no quieren que el comerciante se sienta seguro quiero pensar que el presidente municipal desconoce esta situación y esperamos aclarar esta situación”.

Por su parte el regidor Sergio Anguiano, calificó como lamentable la situación que ha tomado el ayuntamiento en contra de los comerciantes del centro “yo invito a Elias Lozano a que recapacite para que no se tomen decisiones arbitrarias ya que lo único que están haciendo estos comerciantes es proteger su mercancía que con tanto sacrificio compran cada semana”.