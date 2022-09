Del Informe a la realidad

Sociedad del conocimiento

Por: Alfonso Polanco Terríquez.

Ni el día de su IV Informe de Gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador (01 de septiembre de 2020), ni al día siguiente el Ejecutivo Federal logró acaparar las principales planas de los periódicos nacionales, como sucediera con sus antecesores, producto no solamente de los errores de su administración, sino también por el sinnúmero de incumplimientos de las cientos de promesas que hiciera como candidato así como ya Presidente de México, agregando que sus mañaneras le restan importancia al evento legal que representaba el Día del Presidente.

El primero de septiembre era un día esperado por toda la nación, por tirios y troyanos, era el día en que el Ejecutivo Federal anunciaba el estado que salvaguardaba la nación, además de los proyectos de la administración federal para la república mexicana, además era el día en que se anunciaba el aumento a la burocracia federal, muchos empleados, funcionarios y vitoreaban en el Congreso de la Unión donde era el evento, otros en sus oficinas y muchos en sus respectivos hogares motivando a la familia a escuchar a nuestro Presidente cada año el primero de septiembre su informe respectivo y al tiempo cultivar un respeto por la figura presidencial y las instituciones.

Incluso era el día en que la oposición criticaban al Presidente del país ya sea interrumpiendo durante la lectura que hacía a la nación, así como a los legisladores federales en el monumento de las afueras de San Lázaro, otros lo abordaban al Ejecutivo Federal en las afueras, pero principalmente había un festejo por el pueblo desde el Congreso de la Unión hasta Palacio Nacional o la famosa casa de los ex presidentes: Los Pinos. Todo eso cambió con la llegada de los mandatarios federales de extracción federal. Hoy con la administración federal morenistas no solo se acabó sino terminaron con destrozar la figura presidencial, el respeto que los ciudadanos le debemos tener.

Pero desde provincia como los colimense miramos en días pasados este evento. Durante la lectura de su IV Informe de Gobierno, López Obrador de frente a la nación solo precisó una serie de cifras y de logros, de sus propios datos, muchos son los que dudan de los mismo, empezando cuando afirma haber logrado superar la pandemia de manera acertada (no citando las 640 mil personas que fallecieron por el covid-19), una igualdad entre los mexicanos, minimizando el impacto de la inflación, el desempleo (es decir, la distribución del ingresó hay más personas pobres que antes que tampoco fueron dadas a conocer durante su informe pero que sin están en el Coneval).

Cuando abordó el tema de la alta inseguridad (el número de delitos según la propias autoridades aumentó de 172 mil a 178 mensuales, dándose en agosto el pico de homicidio de varias décadas; sobre el huachicol también hubo un aumento en fuga que el Ejecutivo Federal no citó en el informe). La falta de medicamento, el aumento a los precios de la canasta básica no fueron temas medulares, el dinero que se ha gastado en la refinería de Dos Bocas de igual forma no abordó el costo real de la obra; sobre, el aeropuerto Felipe Ángeles, máximo cuando afirma que es nuevo, porque es de conocimiento popular que antes era la pista de aterrizaje de Santa Lucía, de uso exclusivo militar, a la cual solamente se le amplió una pista más de aterrizaje.

Sobre su obra favorita el tren maya, no habló del impacto ambiental y el aumento de la misma, y como citan en Latinus, ojalá no suceda lo que sucedió con el metro del vecino estado de Jalisco que el tren no quepa. Finalmente con el anuncio del Insabi-Imss, ni es nuevo, mucho mejor con lo anterior para empezar la seguridad social cualquier mexicano sabe que está desde la Constitución de 1857, legalizada con la Carta Magna de 1917, hecha realidad con el Presidente Ávila Camacho en 1943 cuando creó el IMSS, es decir, la institución data desde hace varias décadas pero sostenida por los patrones, no por el gobierno con lo que se rompe con esta nueva institución la razón del IMSS no solo en material laboral, sino en su filosofía.

Para reflexionar. M. Gorvachov. El mundo es uno distinto desde que este líder soviético acabará con la Guerra fría, permitiera la apertura de los países rusos al mundo, abriera las puertas de Rusia a nivel internacional producto de que el modelo soviético estaba agotado, no tenía de otra, pero para el actual Presidente de los rusos, Putín, el hoy extinto mandatario tomó decisiones apresuradas, mal calculadas, que hoy tienen a la antigua Unión Soviética en un conflicto bélico, por eso en Rusia no le guardaron los honores correspondiente a este ex mandatario. Lo cierto, es que Gorvachov parte en un momento difícil para Rusia como cuando él ascendió al poder. La verdad, el mundo rindió luto al saber la partida de Gorvachov.

Para despedirme. Pese a esto las corcholatas del presidente de México siguen vigentes con fuertes posibilidades de ganar en el 2024 producto de que el PRI no se asume como partido de oposición y siguen los priistas con las misma actitudes que los hicieron que la población les quitará su apoyo. De las corcholatas del Ejecutivo Federal ya una quedó totalmente fuera: Ricardo Monreal, esto podrá modificaciones en la Cámara Alta de la Nación. Nos vemos en otra entrega.