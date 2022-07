Decisión de Gobierno Estatal sobre aumento de 3% a salario de trabajadores está justificado en la Ley: Indira Vizcaíno 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, expresó que el aumento salarial del 3 por ciento a trabajadores del Gobierno Estatal obedece a los ahorros que deben realizar en partidas para el pago de mil millones de pesos que está cobrando el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Eso hace que de manera natural se muevan algunas partidas presupuestales, es decir todo aquello que se aprueba en el presupuesto no es más que una proyección de cómo pretendemos gastar, muchas cosas al final terminan moviéndose si surgen gastos extraordinarios si no estaban previstos o si no se registran los ingresos que considerábamos que tendríamos y por alguna razón hubiesen menos”.

Expresó que a mitad de este año se ha logrado cierta estabilidad financiera en el gobierno estatal y recordó que hace un año la pasada administración encabezada por Ignacio Peralta Sánchez en estas fechas anunciaba que no había dinero ni para la nómina.

Vizcaíno Silva dijo que se comprometió con los trabajadores a un incremento del 3% a su salario conscientes que se respetará y que les garantizará que recibirán de manera puntual a lo largo del año su pago y sus prestaciones.

“De entrada la decisión del Gobierno Estatal está justificada en la Ley, es una decisión responsable con el objetivo que trabajadores tengan certeza que recibirán su salario como está convenido y recibirán sus prestaciones en tiempo y forma”.

Además expresó que en la contratación de mil 200 personas de confianza por parte del gobierno estatal no existe gasto extra en términos de presupuesto y de nómina de personal de confianza de gobierno del estado, ahorrando en ese rubro por lo menos 500 millones de pesos este año.