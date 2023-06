De esta forma puedes saber si alguien hackeó tu iPhone

CN COLIMANOTICIAS

México.- ¿Cómo saber si tu iPhone fue hackeado? Es importante mencionar que no es común los hackeos en iPhone, pero si no tienes cuidado sí puede ocurrir, y el problema es que no somos capaces de detectar a tiempo las señales.

Ahora bien, la información que guardas en tu iPhone puede ser robada de innumerables maneras, desde malwares y aplicaciones engañosas que descargas en el App Store hasta ataques dirigidos a un dispositivo específico.

Un hackeo ocurre cuando un tercero accede a la información que guardas en tu dispositivo o la controla sin que lo hayas autorizado, pero cómo saber si tu iPhone fue hackeado.

De acuerdo con Sekar, no siempre puedes saber si tu iPhone fue hackeado, pero si puedes notar las siguientes señales:

Tu iPhone se calienta de manera inusual o se apaga con frecuencia Cuando intentas cargar sitios web tu iPhone se alenta La batería de tu iPhone se agota rápido, incluso cuando no lo usas

Cómo evitar que tu iPhone sea hackeado

Para evitar que tu iPhone sea hackeado debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones.

Actualiza tu iPhone: Al actualizar el software de iOS se incluyen correcciones para vulnerabilidades que podrían exponer tu iPhone a los hackers.

No abras enlaces sospechosos: Tu iPhone podría ser hackeado si abres un sitio web o enlace sospechosos, lo recomendable es que verifiques la URL.

No conectes tu iPhone a una red WiFi pública: Si te conectas a una red pública es más probable que un hacker acceda al tráfico o no cifrado de tu dispositivo o lo redireccione a un sitio fraudulento.

No descargues apps sospechosas: Ning Zhang, quien dirige el Laboratorio de Privacidad y Seguridad Informática en la Universidad de Washington, mencionó que hay que tener cuidado con las apps que solicitan más datos de los necesarios para su funcionamiento.

Usa contraseñas seguras: En caso de que hagas una copia de seguridad en iCloud, lo recomendable es que te asegures de tener una clave segura.

No hagas jaibreak: Esto quiere decir que no debes eliminar las restricciones de software impuestas en iOS, de lo contrario tu iPhone quedará expuesto a vulnerabilidades.

En caso de que hayan hackeado tu iPhone y el problema sea menor, como una app que roba tus datos, elimínala y actualiza el software. Si el hackeo es grave restaura tu iPhone a la configuración de fábrica.

