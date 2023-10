‘Daremos a Israel lo que necesite para defenderse’: Biden

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que hay estadounidenses entre las personas secuestradas por Hamás, y elevó a 14 la cifra de connacionales que murieron en Israel como resultado de los ataques perpetrados por el grupo islamista.

“Ahora sabemos que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados por Hamás. He dado instrucciones a mi equipo para que comparta inteligencia y ponga a disposición de las autoridades israelíes a expertos de todo el gobierno de Estados Unidos para ayudarles en la recuperación y rescate de rehenes“, anunció.

Prometió además que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en su respuesta al ataque que inició el sábado el grupo islamista y que ha provocado una escalada de violencia con cientos de víctimas mortales en ambas partes.

“Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel“, afirmó el mandatario estadounidense en un discurso desde la Casa Blanca.

“Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación“.

Biden aseguró que el objetivo del grupo islamista “es matar al pueblo judío” y que usa a los civiles palestinos como “escudos humanos” para conseguirlo.

Explicó que Estados Unidos está enviando municiones a Israel y los componentes que necesita para el sistema de defensa antiaérea “Cúpula de Hierro“, que el país usó estos días contra los misiles lanzados desde la Franja de Gaza.

Biden empezó su discurso calificando de “acto de maldad pura” el ataque de Hamás, y describió escenas de horror con jóvenes masacrados mientras asistían a un festival de música y padres que tuvieron que esconderse con sus hijos mientras los milicianos de Hamás recorrían ciudades israelíes.

Con información de Latinus