Daniel ‘Y’, docente señalado por acoso, debe ser denunciado ante el MP: Adolfo Núñez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación y Cultura (SEC), Adolfo Núñez González, dio a conocer que no pueden ir “más allá” hasta que haya una denuncia ante el Ministerio Público, con respecto a la situación de acoso por parte de docentes hacia los estudiantes.

Esto luego de que el docente de Educación Física, Daniel «Y», fuera señalado como presunto responsable de acoso a estudiantes de una escuela secundaria.

Núñez González dijo que el docente está separado de sus actividades por el momento, de acuerdo a indicaciones de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

El funcionario estatal mencionó que el acoso no es un delito que se persigue de oficio, y la familia está por interponer una denuncia ante el Ministerio Público contra el docente.

“Tiene que haber una denuncia formal por el menor acompañado de un adulto que puede ser su papá, su mamá, su tutor, o ante a Procuraduría de la Defensa del Menor y entonces sí la Procuraduría se convierte en el tutor y puede hacer lo conducente”.

Añadió que la Secretaría de Educación no puede ir más allá, porque de lo contrario, si no se hacen los procedimientos como lo marca la propia regla, se revierte y luego la dependencia deberá ofrecer disculpas en caso de que el docente no sea culpable.

«Invitamos a la niñez y adolescentes a que denuncien en caso de que se consideren vulnerados en sus derechos, a que lo hagan de manera inmediata, hay que decírselo a los padres y madres de familia».

Dijo que acto seguido, los padres y madres deben acudir con directivos escolares, quienes son la autoridad inmediata de la escuela.

«Pido a mis compañeros directores, directoras, les crean a los niños, les consideren y que a partir de ahí, el paso que sigue es ante la autoridad inmediata que somos nosotros y el acompañamiento cercano de la parte jurídica».