CUESTIÓN OLVIDADA

Por José Díaz Madrigal

Como gallo Alakín respondió el presidente mexicano en el mes de julio pasado, a las exigencias de canadienses y estadounidenses de revisar el Tratado de Libre Comercio, T-Mec, especialmente lo relativo con el capítulo eléctrico, más que por el asunto petrolero.



La respuesta presidencial fue en este sentido: yo voy a aprovechar para informar el día 16 de Septiembre, día de nuestra independencia; ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo a la noche del grito en el Zócalo y, al día siguiente, vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y, ahí vamos a fijar nuestra postura. Rematando con tono retador, es lamentable que en nuestro país existan tantos traidores a la patria.



En los días siguientes aumentó las amenazas, sacando a flote el sobado argumento de la soberanía nacional. Ya entrado el mes de Agosto, continuó amagando con el propósito de satisfacer a sus partidarios. Sin embargo a causa de éstos amagos, en esos días se dio el anuncio, de una visita de trabajo programada para el 12 de Septiembre; del poderoso Secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Antony Blinken.



También durante el mismo mes de Agosto, en una de las mañaneras; López Obrador dio la noticia de la contratación del conocido grupo Los Tigres del Norte, para amenizar la fiesta en la noche del grito.



Una imagen dice más que mil palabras, reza una famosa expresión popular. La fotografía que salió en un periódico de circulación nacional, se observa al inquilino de Palacio Nacional recibiendo a Blinken. Sí contemplamos la facha del presidente, se le ve con la cabeza agachada y la mirada baja; dando la apariencia de azorrillado, de un hombre temeroso del personaje que está frente a él. Se le amonó, (modismo utilizado en Michoacán para decir se acobardó).



La información que se pasó a los medios acerca de la reunión, fue escueta y nada precisa. El caso es que después de esa junta se le preguntó a López Obrador, de que sí iba a hablar el 16 de Septiembre de lo que había prometido, tocante a fijar su posición en relación a los temas a revisar en el T-Mec. Éste contestó que siempre no, -le sacó al parche-. Ahora estoy preparando en lanzar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la propuesta de mi gobierno para facilitar la paz entre Rusia y Ucrania.



Pura megalomanía populista, al más rancio estilo de Echeverría, cuando de la misma manera proyectó en su época también dirigida a la ONU, La Carta de Deberes y Derechos de los Estados. Ni lo pelaron. La misma suerte va a correr la propuesta de Obrador.



En los días venideros por medio del canciller Ebrard, haré llegar a la ONU, la oferta de paz hecha en México. De ésto habló el 16 de Septiembre, se olvidó de las amenazas y de lo que pregonó insultantemente en Julio y Agosto.



Mientras tanto la noche anterior el 15, en el Zócalo capitalino, Los Tigres del Norte se lucieron cantando parte de su repertorio musical; pero se cuidaron de no cantar una de sus más emblemáticas canciones «Cuestión Olvidada»



Concretamente ¿De que hablaron Blinken y López Obrador? Porque luego de la visita del funcionario gringo al presidente mexicano, a éste se le quitó lo gallito. Es posible que Blinken cuando de a luz sus memorias de su paso por el Departamento de Estado, y haga una referencia de ésta visita a López Obrador, mencione lo mismo que dijo Trump: Lo doblé.



Tal vez ante las clarideadas que le dio el estadounidense por no respetar los acuerdos firmado -ésto si es traicionar su firma, su palabra y a la patria-. López Obrador para calmar a Blinken y que se fuera tranquilo, le ha de haber contado esa que no cantaron Los Tigres: Lo que había entre tú y yo, es «Cuestión Olvidada. . .»