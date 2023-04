‘Corazón en casa’, un espacio contra la violencia

PARACAÍDAS Por: Rogelio Guedea

La crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa nuestra entidad en este momento es más que preocupante, sobre todo cuando nos damos cuenta de que es irrefrenable y de que, con el advenimiento de las próximas jornadas electorales, esto se recrudecerá todavía más. Por eso, casa que se abre un espacio deportivo, cada que se levanta una nueva biblioteca, cada que una librería se funda o cada que alguien decide salir de su casa para hacer ejercicio al aire libre o toma un libro para dedicar unas horas de lectura por la tarde, esto es, cada que no fraguamos un mal en contra de nada o de nadie, estamos contribuyendo a la paz y a nuestro bienestar social. A la par de esta violencia, pues, se está también trabajando en su sentido contrario, y esta es una labor heroica dadas las condiciones que he descrito anteriormente. La Universidad de Colima, por ejemplo, es una de esas instituciones clave en el trabajo a contracorriente de la espiral de violencia que desde hace algunos años asola a nuestra sociedad, y no sólo lo hace llevando a cabo su función sustancial como formadora de ciudadanos y generadora de conocimiento, sino también como promotora de valores, cultura y arte, bienes que siempre han sido antídotos contra todo tipo de barbarie. Por eso ha sido una gran noticia que haya abierto, hace unos días, una nueva librería fuera de sus propios campus y en la que pretende, además de vender libros y tener espacios apropiados para disfrutarlos en el mismo recinto, también promover eventos culturales y artísticos. La librería tiene un nombre genuino: “Corazón en casa” y está ubicada en Alfonso Sierra Partía No. 314. en Jardines Vista Hermosa. Fue inaugurada hace un par de días por el propio rector Christian Torres Ortiz, quien dijo que la idea es que la librería “se convierta en un espacio de encuentro para la sociedad colimense”, convicción que compartió también la creadora de esta idea, Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Universitarios. Como lo dije al principio, uno puede decir todo lo que uno quiera en contra de la violencia que nos fustiga, pero nunca será mejor que optar por acciones concretas como abrir una librería, leer un libro, salir a correr medio maratón, asistir a una presentación de un libro o a una obra de teatro, etcétera. Si nosotros generamos las condiciones reales para contrarrestar cualquier tipo de violencia, entonces, como ya he dicho, nosotros estamos contribuyendo directamente a la paz y al bienestar de nuestra sociedad. Para mí eso es, simplemente, “Corazón en casa”, por eso celebro su aparición y deseo larga vida a proyectos tan importantes como este para la gran familia universitaria y colimense.