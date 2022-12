Concluye con éxito conferencia del Proyecto Internacional ENTENDER, en la UdeC

*La directora internacional del proyecto, Lynn Clouder, reconoció los avances y logros en la UdeC con estudiantes que presentan alguna condición neurodivergente.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con éxito, con un recuento de las necesidades, de lo aprendido y de las acciones por realizar, así como con un gran compromiso, culminaron los trabajos de la conferencia final en México del Proyecto ENTENDER, “Neurodiversidad en Educación Superior, desafíos y oportunidades”, realizada por la Universidad de Colima en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Lynn Clouder, coordinadora del proyecto ENTENDER, dijo que a dos años de su puesta en marcha, “se ha logrado un incremento en la conciencia de la neurodiversidad, en redes de apoyo entre pares, en espacios dedicados y salas sensoriales en algunas instituciones de educación superior (IES), en evaluaciones de fortalezas, en guías de buenas prácticas y en registros a estudiantes especiales que sirven para ayudarlos.

Destacó que en la Universidad de Colima existe un espacio sensorial creado con fondos del proyecto; “este logro tendrá un impacto a largo plazo para las y los estudiantes que manejen temas de neurodiversidad”. Lynn Clouder, como en sus ponencias anteriores, estableció una analogía con el libro “Alicia en el País de las Maravillas”, de Lewis Carroll, para describir y comprender lo que significa el trabajo en torno a personas neurodivergentes.

Con base en esta historia, citó a la Reina al dirigirse a Alicia: “Comienza por el principio y continúa hasta que llegues al final, y entonces detente”. En este proyecto, continuó, “entramos a un nuevo mundo, comenzamos a comprometernos con el concepto, empezamos a transformar la manera en que hacemos las cosas y nos convencemos de que necesitamos cambiar”.

Además, dijo, aún falta por hacer, por descifrar el impacto que ha tenido el proyecto a mediano y largo plazo: “Sabemos que el impacto real no se puede ver inmediatamente al culminar el evento, toma tiempo para asimilarlo y empezar a pensar de una manera profunda”.

En su mensaje a los asistentes, señaló que es necesario adoptar un enfoque inclusivo y flexible para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, utilizando los principios del diseño universal: Se requiere, comentó, una oficina o unidad de inclusión para cualquier tipo de apoyo a neurodivergentes en las IES, así como revisar el apoyo a la empleabilidad y explotar la tecnología relevante.

“Ahora sabemos que existe una conciencia de la neurodiversidad, pero aún hace falta que los maestros ayuden a título individual; no hay medios sistemáticos de apoyo, la mayoría de las IES no tienen ninguno para identificar las necesidades neurodivergentes y los estudiantes no tienen diagnósticos formales y son reacios a revelar su condición”, dijo.

También reconoció en padres y docentes a los actores cruciales en el tema, y dijo que el estudiante neurodivergente tiene un papel enorme con respecto a la sensibilización y desafío para romper los estereotipos que le asignan; “otro aprendizaje de esta conferencia es poder identificar a nuestros estudiantes neurodivergentes, acercarlos al marco del empleo y sus empleadores y gestionar el ingreso a los programas universitarios”. Además, resaltó que este cambio requiere tiempo y reconoció que cada una de las nueve instituciones socias ha avanzado.

Por último, reconoció que en la UdeC el rector, Christian Torres Ortiz Zermeño “se mostró sensible y comprometido con el proyecto, una respuesta que es vital para continuar avanzando en el trabajo de formación de las personas neurodiversas”, y finalizó diciendo que esta casa de estudios “tiene muchos logros y puede continuar el trabajo sin necesidad de mucho dinero”.

Para la clausura oficial, en representación del rector, la directora general de Educación Superior, Susana Aurelia Preciado Jiménez agradeció y nombró a cada persona que participó en recibir a todos los visitantes internacionales y colaboradores del Proyecto ENTENDER, a las dependencias que participaron en la organización y ponencias del encuentro, así como a las instituciones educativas y agrupaciones académicas nacionales que se sumaron.