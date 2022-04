Con venta de predios se logrará pagar adeudos dejados por la pasada administración municipal: Sánchez Peregrina

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El regidor del Ayuntamiento de Colima, Jonathan Sánchez Peregrina, que con la desincorporación y venta de predios se cambiará la situación económica de la comuna y se resarcirá la afectación económica dejada por la pasada administración.

Expuso que el Ayuntamiento de Colima tiene un adeudo que oscila actualmente a los 52 millones de pesos, entre ellos son el impago de laudos y deudas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Situaciones que el Ayuntamiento debe de enfrentar en estos momentos y que si nos vemos un remedio lo que pasará es que el Ayuntamiento puede colapsar, y con ello no tendremos servicios con la ciudadanía ni pudieran haber servicios básicos que la ciudadanía necesita”.

Abundó que el proceso indica mediante la ley que deben ser predios que no tengan algo histórico, no sean para educación, sino que sea solamente un equipamiento institucional, el cual no afecte al equipamiento institucional de la colonia.

Sánchez Peregrina dijo que son nueve predios que se están haciendo la desincorporación, y mandando a la enajenación; y es un predio que ya se había desincorporado y que ahora se está aprobando su enajenación.

“Este predio es uno ubicado en la zona de Zentralia, el cual ya se había intentado vender en otras administraciones y hoy lo estamos retomando”.

Aclaró que no se están desmantelando las colonias ya que agregó que éstas tienen garantizado su equipamiento funcional.

“Nosotros les garantizamos que lo vamos a recibir, que lo vamos a revisar, que de verdad vamos a estar viendo cada uno de las acciones que se vayan tomando para que el recurso sea aplicable en esto que nos tiene en este problema”.

Los adeudos dejados por la pasada administración son 11 millones 659 mil 698 pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social; 2 millones 58 mil pesos por laudos, 13 millones 500 mil pesos en convenios sindicales por adeudos de otras administraciones, 22 millones 638 mil 286 pesos con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y 2 millones 017 mil pesos por sentencias de los tribunales.