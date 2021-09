Con recursos de egresados, alumnos de Ingeniería Civil reciben 19 becas

*“Iniciativas como ésta son especialmente importantes y significan un gesto solidario con su alma mater, con su facultad y con los estudiantes que ahora están en formación”: Christian Torres Ortiz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Este tipo de acciones fortalece el sentido de compromiso de nuestros egresados para seguir dándolo todo por nuestra Universidad y contribuyendo, no sólo de forma económica sino social y profesional, en la formación integral de las nuevas generaciones”, dijo el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, al presidir esta semana el acto virtual de entrega de becas a 19 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC), financiadas por egresados de ese plantel.

Agregó que desde el inicio de su gestión rectoral, se han buscado esquemas de vinculación responsable con la sociedad para beneficiar al estudiantado. En este sentido, reconoció la iniciativa de la Asociación de Egresados de la Facultad de Ingeniería Civil que, “gracias a la suma de esfuerzos, pudo reunir los fondos necesarios para estas becas. No sólo se convierte en un apoyo económico, sino también en un estímulo de otra naturaleza, para comprometerse con sus estudios profesionales”.

Comentó que factores como la pandemia por COVID 19, aunado a la desaparición de programas de becas públicas para el nivel superior, han repercutido en la economía de las familias y complicado a muchos jóvenes continuar sus estudios universitarios; “en este sentido, iniciativas como ésta son especialmente importantes y significan un gesto solidario con su alma mater, con su facultad y con los estudiantes que ahora están en formación”.

A las y los estudiantes beneficiados les dijo por último que continuar su preparación “es un desafío importante; sin embargo, también tenemos claro que es posible, y en la Universidad encontrarán las condiciones para que esto sea una realidad. Seguiremos haciendo lo propio para continuar brindando un servicio educativo de calidad, como lo hemos hecho por 81 años consecutivos”.

En su momento, el presidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC), Sergio Wong de la Mora, dijo que la entrega de estas becas es resultado del esfuerzo de un grupo de egresadas y egresados de la FIC que desean retribuir a la institución lo que recibieron durante su paso por las aulas.

A los alumnos beneficiados les propuso que, al egresar, si las condiciones económicas se lo permiten, “den continuidad a esta cadena de apoyos; desde la Federación de Egresados colaboramos con la Universidad en su voluntad de que ningún estudiante se quede en el camino por falta de recursos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Egresados de la FIC, Rodrigo Israel González Velázquez, informó que la idea de esta entrega de becas, además de apoyar a los estudiantes que la reciben, es también dar a conocer la historia del plantel, asignando a las becas el nombre de figuras importantes que han pasado por sus aulas, además de reconocer a los egresados y egresadas que la otorgan. Ésta, dijo, es la cuarta entrega de becas de este tipo que realizan”.

Explicó que el criterio para otorgar este apoyo es la excelencia y dedicación de los estudiantes, pero también se toman en cuenta, dijo, situaciones particulares de algunos alumnos para quienes este apoyo haría una diferencia entre poder o no continuar con sus estudios.

En nombre de los beneficiados, Grecia Valeria Gómez aseguró que estas becas son un acto de solidaridad y compromiso hacia los estudiantes y sus familias; “en mi nombre y el de mis compañeros me atrevo a solicitarles que continúen con estas iniciativas, porque pueden ser la diferencia para varios alumnos que, al igual que yo, quieren sobresalir y cumplir su sueño de ser profesionistas y brindar un servicio al pueblo que nos vio nacer”.

Finalmente, la joven destacó que “el éxito no se alcanza sin la ayuda de los demás, sin esos apoyos que alientan y fortalecen la realización de un proyecto de vida. Todo en la vida es un proceso y requiere disciplina, organización, concentración, dedicación, constancia y sobre todo una alta dosis de motivación; hoy ustedes nos han proporcionado esa motivación, y no me refiero al apoyo económico, sino a su ejemplo de servicio a la comunidad”.