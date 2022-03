CON LOS GRINGOS O CON LOS RUSOS

Por José Díaz Madrigal

Un día después de la última navidad, murió a los 90 años de edad Desmund Tutu. Éste obispo sudafricano, fue el ganador en 1984 del premio Nobel de la paz. Por sus esfuerzos en solucionar y poner fin al Apartheid.

El Apartheid es el método de separación de grupos humanos, por razones étnicas, culturales, creencias o sociales; además de un trato discriminatorio para la gente que no tenía las mismas ideas de los que acaparan el poder político.

En los trabajos relativos de derechos humanos, Desmund Tutu elaboró para llevar a los hechos objetivos como: una sociedad democrática a plenitud, con un régimen de justicia fuerte; sin divisiones raciales ni tampoco arbitrariedades con la población que pensaba distinto.

Señaló puntualmente a los miedosos que no hacían nada. Estableció las exigencias para su realización cuando expresó en una conferencia ante sus seguidores, pero iba dirigida a los timoratos que no se atrevían a protestar ante las injusticias, motivados principalmente en quedar bien con sus jefes en el gobierno. En aquel discurso comentó: «sí eres neutral ante las situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor».

Hace unos días se instaló en la cámara de diputados del congreso federal, una nueva asociación prorrusa llamada: Grupo de Amistad México-Rusia. Conformada por las bancadas del PT, Morena y un solo diputado del PRI. Esta iniciativa fue promovida por el líder del PT, aliado indiscutible de López Obrador. El petista Anaya destacó que la relación entre México y Rusia, tienen un intercambio comercial de casi cinco mil millones de dólares anuales.

En la fotografía donde se instaló dicha asociación, se observa al embajador ruso en nuestro país, Alberto Anaya, al borlotero Noroña, algunos morenistas y llama la atención de Augusto Gómez Villanueva, priísta de la vieja escuela de tiempos del dañino echeverriato, aquel que siendo ministro de la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria, estimulaba desde sus oficinas los paracaidistas invasores de terrenos rurales, obvio con la aprobación de don Luis, todo con el fin del rédito político en una porción del campesinado.

Echeverría quería emular a Cárdenas, pero el asunto es que ya en el régimen de don Güicho prácticamente ya no había que repartir y lo que pasó es que fraccionó los terrenos que el mandaba invadir, en pedazos demasiados pequeños, provocando la paralización del sector agricola en el campo, llevándolo al empobrecimiento y a la ruina. Desde aquellas fechas de los setenta por culpa de Echeverría y su nefasto achichincle Gómez Villanueva, los mexicanos ya no hemos sido autosuficientes en el ámbito alimentario. Para dar un solo ejemplo, en la actualidad somos el mayor importador de maíz en el mundo, cuando en el sexenio anterior al de Echeverría con Díaz Ordaz, éramos exportadores de este grano. Y que creen, nuestro mayor proveedor ahora son los Estados Unidos, es decir, los gringos son en parte los que nos dan de comer y la responsabilidad la comparte este infame anciano de pelo aborregado -Gómez Villanueva- que les está haciendo el caldo gordo a petistas y morenistas.

El intercambio comercial de México-Rusia en todo el año pasado, es el equivalente a tan solo 60 horas del intercambio comercial México-Estados Unidos-. Ni siquiera llega a tres días cuando ya se rebasó la cifra México-Rusia.

Por otro lado, según cálculos de la cancillería mexicana, en Rusia viven alrededor de mil mexicanos; mientras en los Estados Unidos viven 12 millones de paisanos y aproximadamente 30 millones de hijos de mexicanos nacidos allá en gringolandia. De entre nosotros que vivimos aquí en México, ¿quién no tiene un familiar o cuando menos conocidos que radiquen en los Estados Unidos?

Al conocer la creación legislativa de la Amistad México-Rusia, la embajadora de Ucrania en nuestro país, exclamó: es una vergüenza apoyar a asesinos, puesto que ello implica participar en sus crimenes. Estos legisladores, están mostrando su apoyo a Vladimir Putin. Un siniestro criminal de guerra.

López Obrador se basa en la neutralidad en la relación con Rusia. Neutralidad cobarde y homicida. Con España propuso pausar la relación por ciertas diferencias comerciales. Los crímenes de los rusos son por mucho más graves. Los mexicanos con sentido de la ética no debemos engañar nuestra conciencia, ni dejarnos engatusar por el presidente. Aquí si viene al caso, pausar la relación con Rusia; en absoluta solidaridad con el sufrido pueblo ucraniano.

El Peje, da la impresión que tiene como consigna, apoyar todas las injusticias y perversidades que existen en el mundo: Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora Rusia.

Cuánta razón tenía el premio Nobel del 84, cuando decía: sí eres neutral ante las injusticias, has elegido el lado del opresor.