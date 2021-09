Con asistentes del país y el extranjero, concluye curso de la UdeC sobre gestores bibliográficos

*Lo impartió el Dr. Arturo García a más de cien estudiantes y egresados de México, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con gran participación nacional e internacional, se realizó de forma virtual el sexto curso-taller “Gestores bibliográficos en la redacción de documentos científicos, generación 2021”, organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad de Colima.

Arturo García Casillas, académico y coordinador de Educación Continua del plantel, dijo que fueron cien personas de distintas universidades del país y el extranjero, así como de diferentes dependencias, las que tomaron el curso; “tuvimos participantes de la Universidad de Colima, del Instituto Tecnológico de Colima, de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, de Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia, así como del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Secretaría de Salud”.

“Esto demuestra -comentó- que no solamente son estudiantes quienes se interesan por este tipo de actividades, sino también gente ya egresada, por lo que para la facultad y la Universidad de Colima es un gran orgullo ofrecer estos talleres, que son de gran beneficio para las asistentes. Nos sentimos muy contentos con los resultados obtenidos, lo que nos motiva para hacerlo una vez más”.

Jazmín Angulo Gutiérrez, estudiante del primer semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UdeC y participante en el curso, destacó la importancia que tiene el que la institución ofrezca este tipo de actividades; “me parece bien que nos den esta clase de talleres, ya que no es una obligación de la institución enseñarnos esto, pero sí nos lo van a pedir; entonces, que nos ayuden explicándonos y apoyándonos con nuestras dudas me parece grato, porque sí es algo complicado”.

“El curso me pareció bien -añadió-, porque es un tema que veremos toda la carrera y hasta después; es una herramienta útil y más práctica que andar buscando directamente en Google, aunque se tienen que traducir algunas cuestiones. Si se tiene un buen manejo del inglés, no es tan complicado hacer esto”.

Por su parte, Verónica Pacheco Gómez, alumna de la maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dijo que el curso “fue muy interesante, práctico y muy didáctico; lo hacen ver muy simple. Ya cuando se está manejando en la computadora es un poco complejo. El hecho de que se tenga contacto directo con el tallerista ayuda mucho, es más fácil resolver las inquietudes que uno tiene en ese momento”.

Agregó que ya ha participado en varios cursos y talleres de la Universidad de Colima; “se me hacen bastante prácticos y buenos, porque dan las herramientas necesarias para que nosotros como estudiantes, en mi caso como estudiante de posgrado, pueda apoyarme en esas herramientas y talleres para seguir desarrollando la investigación que llevo a cabo”.

Por último, hizo la invitación para que los estudiantes que no se animan a tomar este tipo de cursos lo hagan; “ahora, en las condiciones que estamos, entiendo que es complicado estar conectados de manera virtual; sin embargo, éstas son las oportunidades que tenemos para seguir creciendo y hacer crecer nuestro currículo en base a los cursos y talleres que se imparten. No lo echen a saco roto, no las desaprovechen, porque son cosas que los harán crecer en un futuro”.