Comunidad jurídica espera mucho de Juan Carlos Montes, nuevo magistrado presidente del Poder Judicial: Navarrete

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Movimiento No más Letargo y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concamm), tienen esperanza y esperan “mucho” del Poder Judicial luego de que tomará propuesta como nuevo Magistrado Presidente, Juan Carlos Montes Montes.

“Esperamos mucho, el nuevo presidente tiene muchos retos y debe darle una pronta y franca respuesta la ciudadanía que finalmente reciben la impartición de justicia y la comunidad jurídica”, expresó el líder de No Más Letargo, Pablo Navarrete Zamora.

Añadió que el personal del Poder Judicial se encuentra muy lastimado ya que es insostenible por las prácticas que se venían dando, y que ha generado que no tengan las condiciones laborales que requieren para desempeñar su trabajo.

El también subsecretario técnico nacional de la Concamm, añadió que se requiere reingeniería total del Poder Judicial, transparencia de recursos financieros y comportamiento honesto del nuevo presidente Juan Carlos Montes Montes.

“Debe hacer cambios de manera inmediata, debe deslindarse de las prácticas del pasado, hay juzgados que no funciona, que el titular no funciona no quiero personalizar a nadie”.

Agregó que hay puntos rojos en el que los titulares de los juzgados deben removerse, ya que una demanda tarda hasta 9 meses en radicarse cuando la ley dice que en tres días debe de hacerse.

Navarrete Zamora añadió que hay Juzgados competentes que hacen su trabajo a pesar de las deficiencias tecnológicas y de personal.

Expuso que de acuerdo al Informe del magistrado presidente saliente, Bernardo Salazar, es alarmante de las cifras que maneja en el que parte del reparto de ingeniería que se tiene que hacer.

“Son nueve magistrados, tenemos dos salas penales con tres magistrados cada uno, esas salas entre las dos resolvieron unas 154 tocas y otras 157; números alegres vemos el es el costo que tiene para el Estado es el sueldo de seis magistrados hablamos un costo de 8 millones y medio por año de esa dos salas, desglosadas entonces quiere decir que cada sentencia tiene un costo de 25 mil pesos minimo porque agregamos lo que cuesta la secretaria, lo que implica la sala, como luz e intendentes, contra 930 resoluciones que tiene la Sala Civil tres magistrados, tenemos un costo por sentencia de 4 mil 500 pesos, tenemos una diferencia de más de 22 mil pesos por sala”.

Recomendó desaparecer una sala penal y darle apoyo a una sala civil para eficientar el gasto.

El litigante agregó que también parte de esto es mejorar las condiciones laborales, sueldos de los jueces y de secretarios de acuerdos.