Comparte rector cómo marcar la diferencia, con alumnos del Bachillerato 17

*Para iniciar los festejos por el 42 aniversario del Bachillerato 17 de Comala, el rector Christian Torres Ortiz dictó la conferencia “El ser profesionista, cómo hacer la diferencia”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Disciplina, aprendizaje continuo, congruencia y una actitud positiva ante los retos de la vida, son algunas de las cualidades sobre las que habló el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Torres Ortiz Zermeño a estudiantes y profesores del Bachillerato 17 durante su conferencia “El ser profesionista, cómo hacer la diferencia”, con la que iniciaron las actividades de la semana de aniversario de este plantel, a 42 años de su creación en el municipio de Comala.

En su disertación, el rector reflexionó sobre algunos puntos importantes para el desarrollo, no sólo de una carrera profesional, sino también de cualquier proyecto o emprendimiento que una persona quiera realizar a lo largo de su vida productiva, entre los que destacó la seguridad personal como una cualidad que se cultiva, en primer lugar, dijo, planteándose una meta u objetivo. “Si no tengo claro, por ejemplo, lo que quiero hacer después de terminar el bachillerato, será difícil que puedan construir con seguridad mis decisiones futuras”.

Destacó que en una trayectoria académica o profesional se deben desarrollar cualidades como la seguridad y la actitud positiva, así como habilidades para la expresión oral y escrita, entre otras, pero si a la fórmula no se le agrega la disciplina, dijo, “podemos no llegar a la meta final del proyecto que nos hemos trazado. La disciplina es fundamental en el día a día para la consecución de los objetivos; tiene que ver con que no claudiquen, que no se den por vencidos ante la adversidad, que sean puntuales y que cumplan en tiempo y forma con las encomiendas que generan sus profesores”.

En otro momento, Torres Ortiz Zermeño habló de la importancia de ser resolutivos, ya que todos los días se toman decisiones y algunas de ellas, dijo, no serán fáciles e incluso pueden llevar a conflictos con padres, amigos o familiares. “Sin embargo, es necesario no posponer las decisiones importantes. Evidentemente hay que meditarlas, pero no dejarlas pasar porque los problemas se van acumulando y en algún momento la situación se habrá hecho más compleja de lo que era al principio”.

Otros aspectos importantes, continuó, “son la identidad, el cuidado y el cariño hacia el centro de trabajo o de estudios, ser congruentes entre lo que decimos y hacemos” y, finalmente, la cualidad de la competencia, que se relaciona, dijo, con trabajar para ser los mejores en el área profesional en que nos desempeñemos

Para terminar, durante un espacio de preguntas y respuestas con los estudiantes del plantel, el rector señaló que aun cuando existen en la actualidad carreras en auge que pueden ofrecer expectativas laborales más alentadoras que otras, dijo, existen vocaciones y perfiles que cada alumno tiene desde muy joven y no se deben descartar. “Hay gente que tiene una vocación muy clara, incluso desde los 13 o 14 años, y dice con toda seguridad: ‘yo quiero ser arquitecto, médico, comunicólogo o historiador’, por ejemplo. Si ustedes tienen ese nivel de claridad, sigan ese camino, porque ése va a ser el que más satisfacciones y mejores resultados les va a dar”.

Por su parte, el director del Bachillerato 17, César Alejandro Romero Meza dijo que este plantel, fundado en noviembre de 1979, durante el periodo del rector Humberto Silva Ochoa, actualmente cuenta con una población de 178 alumnos y 15 profesores; “nuestro plantel opera en el turno vespertino y representa una excelente opción formativa para los jóvenes de Comala, Villa de Álvarez, Colima y comunidades cercanas”.