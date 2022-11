Colima suma 783 asesinatos en 2022; está a 34 homicidios de rebasar el año más histórico en violencia

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En lo que va de 2022 se han registrado 783 asesinatos en Colima, es decir 34 menos que en 2017 considerado el año con la cifra más alta cuando ocurrieron 817 homicidios.

De acuerdo al recién nombrado Vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Francisco Javier Almazán Torres, la radiografía que se registra en la entidad se vive un ambiente de hostilidad entre los cárteles que se disputan el estado.

En cifras remarcó que el total de embolsados suman 111 en todo el estado y se ha registrado la muerte de 96 mujeres, calificando 16 de estos como feminicidios.

El funcionario estatal cuya última comisión fue en la Secretaría de Marina, mencionó que “casi la mayoría” de estos homicidios están vinculados con el narcotráfico.

En otras cifras hay un total de 645 personas desaparecidas, rebasando ya las del año 2017 con un total de 579.

De estas 645 personas desaparecidas, 125 son mujeres no localizadas y 93 ya fueron localizadas; 294 son hombres no localizados y 133 ya fueron encontrados, aunque en ambos casos no especificaron con o sin vida.